Die American Resources Corporation verzeichnet weiterhin erhebliche Schwierigkeiten an den Finanzmärkten. Am 8. März 2025 fiel der Aktienkurs um beachtliche 7,92% auf 0,5555 USD im Vergleich zum Vortag. Dieses Minus reiht sich in einen besorgniserregenden langfristigen Trend ein, da das Papier des auf Hüttenkohleförderung spezialisierten Unternehmens binnen Jahresfrist bereits 65,37% an Wert verloren hat. Mit einer Marktkapitalisierung von lediglich 39,7 Millionen Euro befindet sich der Rohstoffkonzern in einer angespannten Situation.

Quartalsergebnisse stehen bevor

Die Anleger richten ihren Blick nun auf den 27. März 2025, wenn American Resources die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen wird. Diese Zahlen könnten entscheidende Hinweise liefern, ob das in Fishers, Indiana, ansässige Unternehmen die aktuelle Talfahrt stoppen kann. Das KGV für 2025 wird derzeit mit 63,20 angegeben.

