Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus steht aktuell im Fokus der Finanzmärkte. Am 7. März 2025 äußerte sich der Airbus-Rüstungschef kritisch gegenüber US-Waffenkäufen und plädierte stattdessen für eine Stärkung der europäischen Rüstungsindustrie. Diese Haltung kommt in einer Zeit, in der die Airbus-Aktie leichte Kursschwankungen verzeichnet und am 8. März bei 170,94 Euro notiert. Trotz der allgemeinen Marktschwäche am Freitag konnte sich das Wertpapier im Vergleich zu anderen DAX-Titeln relativ stabil halten.

Positive Entwicklung trotz Herausforderungen

Im Monatsverlauf legte die Aktie des Luftfahrtkonzerns um 3,03 Prozent zu und verzeichnete im Jahresvergleich ein Plus von 8,04 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von 131,3 Milliarden Euro bleibt Airbus ein Schwergewicht im europäischen Aktienindex. Bemerkenswert ist, dass die Aktie derzeit 27,02 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief liegt, jedoch noch 3,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch notiert.

