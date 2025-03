Der Aktienkurs von Moderna verzeichnet am 08. März 2025 einen bemerkenswerten Anstieg und notiert aktuell bei 33,29 EUR, was einem Plus von 1,22 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Diese positive Entwicklung reiht sich in einen erfreulichen Monatstrend ein, bei dem die Biotechnologie-Aktie um 10,91 Prozent zulegen konnte. Besonders hervorzuheben ist der deutliche Kurssprung von 4,99 Prozent, der im US-amerikanischen Wertpapierhandel zu beobachten war. Zudem scheint ein kürzlich errungener juristischer Erfolg das Anlegerinteresse an dem mRNA-Spezialisten neu zu entfachen.

Kommende Termine im Blick

Anleger sollten den 11. März 2025 im Auge behalten, wenn Moderna auf der Barclays Global Healthcare Conference vertreten sein wird. Mit einer Marktkapitalisierung von 13,2 Milliarden Euro und trotz der Herausforderungen der vergangenen Jahre, die sich in der Jahresperformance von -63,66 Prozent widerspiegeln, zeigt die aktuelle Kursentwicklung, dass sich das Blatt für den Impfstoffhersteller möglicherweise zu wenden beginnt.

