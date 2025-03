Die Aktie des US-Baumarktkonzerns Home Depot verzeichnet in den ersten Märztagen 2025 eine anhaltende Abwärtsbewegung. Am 8. März notierte das Papier bei 347,28 EUR, was einem Tagesverlust von 0,41% entspricht. Besonders besorgniserregend für Anleger ist der deutliche Monatsverlust von 8,60%, während die Aktie immerhin noch 14,75% über ihrem 52-Wochen-Tief liegt. Mit einer Marktkapitalisierung von 344,9 Milliarden EUR bleibt der weltgrößte Baumarktkonzern dennoch ein Schwergewicht im Einzelhandelssektor.

Finanzkennzahlen unter genauer Beobachtung

Die aktuellen Bewertungskennzahlen zeigen ein gemischtes Bild. Während das Kurs-Umsatz-Verhältnis für 2025 mit 2,57 angegeben wird, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 27,65. Die vierteljährliche Dividende wurde zuletzt am 27. November 2024 mit 2,25 USD ausgeschüttet. Im XETRA-Handel und im Dow Jones gehörte Home Depot in den letzten Tagen zu den Verlierern.

