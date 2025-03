Der polnische Energieriese Polski Koncern Naftowy Orlen verzeichnet eine anhaltend positive Kursentwicklung. Die Aktie notierte am 8. März 2025 bei 15,39 EUR und konnte innerhalb des letzten Monats um 2,70% zulegen. Bemerkenswert ist die Jahresentwicklung mit einem Plus von 6,37%, womit die Aktie derzeit 30,46% über ihrem 52-Wochen-Tief liegt. Diese solide Performance unterstreicht die Marktposition von PKN Orlen, einem der größten Raffinerieunternehmen Zentraleuropas mit einem beachtlichen Netzwerk von 2.700 Tankstellen in Polen, Deutschland, Tschechien und Litauen.

Attraktive Finanzkennzahlen

Die Finanzdaten des Unternehmens präsentieren sich ausgesprochen günstig. Mit einer Marktkapitalisierung von 17,8 Milliarden EUR weist PKN Orlen ein aktuelles KGV von nur 2,24 auf, was deutlich unter dem für 2025 prognostizierten Wert von 5,55 liegt. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt 31,56 EUR, was zu einem niedrigen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,49 führt. Diese Kennzahlen spiegeln den aktuellen Börsenwert im Verhältnis zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Konzerns wider.

Anzeige

Polski Koncernaftowy Orlen-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Polski Koncernaftowy Orlen-Analyse vom 9. März liefert die Antwort:

Die neusten Polski Koncernaftowy Orlen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Polski Koncernaftowy Orlen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Polski Koncernaftowy Orlen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...