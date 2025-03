Die Aclaris Therapeutics Aktie verzeichnet derzeit eine bemerkenswerte Entwicklung am Markt. Nach einem monatlichen Rückgang von 11,98% hat sich der Kurs aktuell bei 1,69 EUR (Stand: 08. März 2025) stabilisiert. Das biopharmazeutische Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten für entzündliche Immunkrankheiten konzentriert, wird in den kommenden Tagen an wichtigen Branchenveranstaltungen teilnehmen. Bereits am 11. März 2025 ist Aclaris bei der Leerink Partners Global Healthcare Conference vertreten, gefolgt von einer Präsentation bei der H.C. Wainwright Autoimmune & Inflammatory Disease Konferenz am 27. März.

Anstehende Firmenauftritte

Scotiabank hat die Beobachtung der Aclaris-Aktie kürzlich aufgenommen und ein Kursziel von 15 US-Dollar mit der Bewertung "Sector Outperform" festgelegt. Trotz herausfordernder Kennzahlen - das KUV liegt bei 9,66 und das KGV für 2025 bei -3,26 - zeigt sich die Aktie mit einem Jahresplus von 37,40% in positiver Verfassung. Mit einer Marktkapitalisierung von 182,2 Millionen Euro bleibt das Unternehmen aus Wayne, Pennsylvania, für Anleger im Bereich Biotech-Werte weiterhin interessant.

