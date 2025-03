Die Highlight Communications AG verzeichnete am 7. März 2025 einen erfreulichen Kursanstieg von 0,43% auf 1,155 EUR, was für das schweizerische Medienunternehmen ein positives Signal darstellt. Diese Entwicklung fügt sich nahtlos in den Monatstrend ein, bei dem die Aktie um beachtliche 4,05% zulegen konnte. Trotz der jüngsten Aufwärtsbewegung bleibt die Aktie mit einer Jahresperformance von -54,88% deutlich unter den Erwartungen, liegt aber immerhin 48,05% über ihrem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Kennzahlen im Blick

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 73,1 Millionen Euro und einem bemerkenswert niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,15 zeigt die Highlight Communications Aktie interessante Bewertungskennzahlen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei 0,52, was im Branchenvergleich als günstig einzustufen ist. Die Constantin-Film-Muttergesellschaft, bekannt für ihre Aktivitäten in den Bereichen Film, Sport und Entertainment, steht weiterhin vor der Herausforderung, ihre Geschäftsdynamik zu verbessern.

