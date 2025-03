Die Pond Technologies Holdings Aktie setzt ihren positiven Trend zum Monatsanfang fort. Am 7. März 2025 verzeichnete das Wertpapier einen beachtlichen Kursanstieg von 2,70% auf 0,0095 Euro. Dieser Zuwachs reiht sich in die generell erfreuliche Entwicklung der letzten Wochen ein, wobei die Aktie auf Monatssicht um 15,15% zulegen konnte. Besonders bemerkenswert ist, dass der Kurs aktuell 94,74% über seinem 52-Wochen-Tief notiert, was auf eine deutliche Erholung hindeutet. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 39.046 Euro bei 78,1 Millionen ausstehenden Aktien.

Geschäftliche Ausrichtung

Pond Technologies Holdings konzentriert sich auf die Kultivierung von Mikroalgen-Biomasse unter Nutzung von CO2-reichen Emissionsquellen aus Industrieanlagen. Das in Kanada ansässige Unternehmen ist in den Bereichen Nutraceutical Products und Technology Services aktiv. Die produzierten Algen finden Verwendung in der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln sowie bei der Expression komplexer Proteine für Diagnostik, Therapie, Aquakultur und Tierfutter.

