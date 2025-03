Die Clean Harbors Aktie setzt ihren negativen Trend fort und verzeichnete am 7. März 2025 einen deutlichen Kursverlust von 2,31 Prozent auf 197,53 USD. Der Abwärtstrend bestätigte sich auch am darauffolgenden Handelstag, als die Aktie am 8. März um weitere 0,25 Prozent auf 181,45 EUR nachgab. Die Marktkapitalisierung des Umweltdienstleisters beläuft sich derzeit auf 9,8 Milliarden Euro bei 53,9 Millionen ausstehenden Aktien. Besonders besorgniserregend erscheint die monatliche Entwicklung mit einem Minus von 11,63 Prozent.

Kennzahlen unter Druck

Die aktuellen Finanzkennzahlen des Unternehmens zeigen ein gemischtes Bild. Mit einem aktuellen KGV von 24,29 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 12,56 liegt die Bewertung im vertretbaren Rahmen. Dennoch bleibt die Aktie mit einem Abstand von 42,27 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, was die anhaltenden Schwierigkeiten des nordamerikanischen Umweltdienstleisters verdeutlicht.

