Der Bergbaukonzern EMX Royalty Corporation verzeichnete am 8. März 2025 eine negative Kursentwicklung. Mit einem aktuellen Kurs von 1,62 EUR verlor die Aktie im letzten Monat insgesamt 6,09 Prozent an Wert. Trotz dieser kurzfristigen Abwärtsbewegung liegt das Papier immer noch 15,12 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief. Die Marktkapitalisierung des auf Metall- und Mineralexploration spezialisierten Unternehmens beträgt derzeit 177,4 Millionen Euro bei 110,9 Millionen ausstehenden Aktien.

Quartalszahlen in Sicht

In wenigen Wochen wird EMX Royalty mehr Klarheit über seine finanzielle Lage schaffen. Am 26. März 2025 plant der kanadische Konzern die Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das vierte Quartal 2024. Anleger werden besonders auf neue Entwicklungen im Explorationsportfolio achten, das sich hauptsächlich auf Standorte in Nordamerika, der Türkei, Europa, Australien und Lateinamerika konzentriert.

