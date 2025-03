Die Toyota Aktie verzeichnete am 8. März 2025 einen bemerkenswerten Kursanstieg von 1,66% auf 18,96 USD. Nach dem Rückgang am 6. März konnte der japanische Automobilhersteller somit wieder an Boden gewinnen. Als treibende Kraft hinter dieser positiven Entwicklung gilt die jüngste Expansion im chinesischen Elektrofahrzeugmarkt. Der Konzern hat gemeinsam mit seinem chinesischen Partner, der staatlichen Guangzhou Automobile Group (GAC), am 7. März mit der Annahme von Bestellungen für das neue Elektromodell Bozhi 3X in China begonnen.

Finanzielle Kennzahlen stabil

Mit einer Marktkapitalisierung von 278 Milliarden Euro bleibt Toyota einer der wertvollsten Automobilhersteller weltweit. Die aktuelle Kursentwicklung zeigt einen Monatszuwachs von 0,94% und liegt derzeit 20,42% über dem 52-Wochen-Tief. Anleger erwarten mit Spannung den für den 28. März 2025 angekündigten Final-Dividendenbeschluss.

