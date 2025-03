Der Agrarkonzern BayWa AG setzt seine schwierige Phase an der Börse fort. Am 6. März 2025 verzeichnete das Unternehmen einen weiteren Kursrückgang von 1,46%. Der aktuelle Kurs liegt bei 21,60 EUR (Stand: 07. März 2025) und zeigt damit eine negative Entwicklung im Vergleich zum Vormonat, in dem die Aktie bereits 0,92% verlor. Die Marktkapitalisierung des international tätigen Handels- und Dienstleistungsunternehmens beläuft sich derzeit auf lediglich 26,2 Millionen Euro bei 1,2 Millionen ausstehenden Aktien.

Finanzielle Kennzahlen unter Druck

Die jüngsten Finanzkennzahlen des Konzerns, der in den Bereichen Agrar, Bau und Energie tätig ist, spiegeln die herausfordernde Situation wider. Besonders bemerkenswert ist das für 2025 prognostizierte negative Kurs-Gewinn-Verhältnis von -2,18. Im Jahresvergleich hat die Aktie deutlich an Wert eingebüßt und verzeichnet einen Rückgang von 32,50%. Trotz dieser Entwicklung notiert der Kurs aktuell immerhin 31,48% über seinem 52-Wochen-Tief.

