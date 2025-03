Die Hasbro Aktie verzeichnete am 8. März einen leichten Rückgang von 0,39% auf 59,17 Euro. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt sich der Spielwarenhersteller in finanzieller Hinsicht stabil. Am 3. März 2025 erfolgte die Auszahlung der vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,70 USD je Aktie, was die kontinuierliche Ausschüttungspolitik des Unternehmens unterstreicht. Im Monatsvergleich musste der Aktienkurs allerdings einen Verlust von 4,32% hinnehmen, bleibt jedoch mit 21,38% deutlich über dem 52-Wochen-Tief.

Mit einer Marktkapitalisierung von 8,3 Milliarden Euro und einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,41 liegt die Bewertung des Unternehmens über dem für 2025 prognostizierten KGV von 14,68. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis beträgt derzeit 9,74 und deutet auf eine solide Finanzkraft hin. Die Aktie des weltweit agierenden Spielzeugherstellers, bekannt für Marken wie Monopoly und Transformers, notiert aktuell 15,28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

