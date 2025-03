Die Okta Aktie verzeichnete am vergangenen Freitag einen leichten Rückgang von 0,38 Prozent und schloss bei 103,60 Euro (Stand: 08. März 2025). Diese geringfügige Korrektur schmälert jedoch nicht die beeindruckende Entwicklung des Identity-Management-Spezialisten im letzten Monat, in dem die Aktie um satte 19,77 Prozent zulegen konnte. Auch die Jahresbilanz bleibt mit einem Plus von 2,08 Prozent positiv. Der aktuelle Kurs liegt zwar 4,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, notiert aber immer noch 38,47 Prozent über dem Jahrestief.

Kennzahlen im Blick

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 33,95 angegeben, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) mit 9.422,00 prognostiziert wird. Mit einer Marktkapitalisierung von 17 Milliarden Euro bleibt Okta ein wichtiger Akteur im Software-Sektor, speziell im Bereich Identity- und Zugriffsmanagement.

