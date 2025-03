Die Kinross Gold Aktie verzeichnete am 08. März einen leichten Rückgang von 0,10% auf 10,31 EUR. Trotz dieser minimalen Korrektur zeigt der kanadische Goldproduzent weiterhin eine beeindruckende langfristige Performance mit einem Zuwachs von 108,06% im Jahresvergleich. Besonders relevant für Anleger: Am 05. März 2025 erfolgte die vierteljährliche Dividendenausschüttung in Höhe von 0,03 USD je Aktie. Die Aktie notiert derzeit 52,83% über ihrem 52-Wochen-Tief, liegt jedoch noch 15,91% unter dem 52-Wochen-Hoch, was Spielraum nach oben andeutet.

Finanzielle Kennzahlen im Blick

Die Marktkapitalisierung von Kinross Gold beläuft sich auf 12,7 Milliarden Euro bei 1,2 Milliarden ausstehenden Aktien. Für das laufende Jahr 2025 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,62 prognostiziert, was im Vergleich zum aktuell errechneten KGV von 30,44 eine deutliche Verbesserung der Ertragslage signalisiert.

Anzeige

Kinross Gold-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Kinross Gold-Analyse vom 9. März liefert die Antwort:

Die neusten Kinross Gold-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Kinross Gold-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Kinross Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...