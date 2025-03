Der Nutzfahrzeugkonzern erreicht eine operative Rendite von 9,2% und übertrifft die eigenen Ziele, zeigt sich jedoch für das kommende Geschäftsjahr deutlich zurückhaltender.

Die TRATON-Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2024 trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds ihre Profitabilität steigern. Der Nutzfahrzeughersteller erzielte einen Umsatz von 47,5 Milliarden Euro, was einer Steigerung von einem Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist die Verbesserung der bereinigten operativen Rendite auf 9,2 Prozent, womit die eigenen Prognosen von 8,0 bis 9,0 Prozent übertroffen wurden. Diese positive Entwicklung ist auf einen vorteilhaften Produktmix, effektives Preismanagement und ein starkes Wachstum im Finanzdienstleistungsbereich zurückzuführen. Die einzelnen Marken zeigten unterschiedliche Leistungen: Während Scania seine operative Marge auf beeindruckende 14,1 Prozent steigerte und von höheren Verkäufen und geringeren Produktkosten profitierte, sah sich MAN mit einer rückläufigen Kaufbereitschaft in Europa konfrontiert, was zu einem Rückgang der Rendite auf 7,2 Prozent führte. Das Nordamerika-Geschäft konnte seine Profitabilität auf 7,1 Prozent verbessern, obwohl der Auftragseingang um 7 Prozent zurückging.

Vorsichtige Prognose für 2025

Für das kommende Jahr gibt sich der Volkswagen-Konzern deutlich zurückhaltender. TRATON rechnet mit einer Abschwächung der Nachfrage in seinen Kernmärkten und prognostiziert, dass der Absatz und Umsatz zwischen einem Rückgang von 5 Prozent und einem Wachstum von 5 Prozent schwanken könnten. Die bereinigte operative Rendite soll zwischen 7,5 und 8,5 Prozent liegen, was einen wahrscheinlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahresniveau signalisiert. Als Gründe für die vorsichtige Prognose nennt das Unternehmen die sich abschwächende Weltwirtschaft und geopolitische Unsicherheiten, insbesondere in den USA. Trotz dieser Herausforderungen setzt der Nutzfahrzeughersteller auf sein diversifiziertes Geschäftsmodell, verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Marken und kontinuierliche Investitionen in nachhaltige Transportlösungen als Schlüsselelemente für seinen künftigen Erfolg. Die Aktie reagierte zunächst positiv auf die Veröffentlichung der Geschäftszahlen und stieg im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate auf bis zu 39,90 Euro, was ein Rekordhoch bedeutet hätte.

Anzeige

TRATON-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue TRATON-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:

Die neusten TRATON-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für TRATON-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

TRATON: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...