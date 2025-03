Der britische Essenslieferdienst Deliveroo hat am Montag angekündigt, sein Geschäft in Hongkong einzustellen und Teile davon an den deutschen Konkurrenten Delivery Hero zu übertragen. Die Plattform in Hongkong wird am 7. April vollständig geschlossen. Im frühen Handel reagierten die Märkte positiv auf diese Nachricht: Die Aktien von Deliveroo legten um etwa 1,8 Prozent zu, während die Papiere von Delivery Hero sogar um rund 2,6 Prozent anstiegen. Die Entscheidung zum Rückzug aus dem asiatischen Markt begründet Deliveroo mit "mehreren spezifischen Dynamiken auf dem Hongkonger Markt", die einen weiteren Betrieb für die Aktionäre unattraktiv machen. Das Hongkong-Geschäft repräsentierte zwar etwa fünf Prozent des gesamten Bruttotransaktionswertes des Unternehmens, schrieb jedoch zuletzt noch rote Zahlen.

Foodpanda übernimmt Kunden und Kuriere

Für Delivery Hero hingegen scheint der Markt weiterhin Potenzial zu bieten. Das Berliner Unternehmen wird durch seine Marke Foodpanda die Kunden und Kuriere von Deliveroo übernehmen. Auf diese Weise werden die bisherigen Deliveroo-Nutzer direkt auf die Foodpanda-Plattform umgeleitet. Zudem plant Delivery Hero, weitere Verkäufer und Restaurants, die bislang über Deliveroo verfügbar waren, in sein System zu integrieren. Für Foodpanda-Kunden bedeutet dies eine erweiterte Auswahl an Restaurants und Lebensmittel-Geschäften. Branchenexperten zeigten sich von diesem strategischen Schritt nicht überrascht, da das Hongkong-Geschäft für Deliveroo zuletzt keine Gewinne abwarf. Zu den finanziellen Details der Transaktion haben beide Unternehmen bislang keine Angaben gemacht.

Anzeige

Deliveroo Holdings-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deliveroo Holdings-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:

Die neusten Deliveroo Holdings-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deliveroo Holdings-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deliveroo Holdings: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...