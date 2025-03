Verisgn - VRSN: Der große Meister hat aufgestockt!

Monopolstellung bei .com & .net-Domains!

Breakout-Setup bei Verisign-Aktie (VRSN)! JETZT einsteigen?

Verisign (VRSN) - ISIN US92343E1029

Rückblick: Am 18. Dezember vergangenen Jahres hatte die Verisign-Aktie zuletzt mit einem Tagesschlusskurs die 20-Tagelinie unterschritten. Seitdem liegt sie kontant darüber und lässt sich auch nicht von den Kurskapriolen beeindrucken, die der Gesamtmakt zuletzt vollführte. In den letzten Tagen sahen wir den Ansatz einer auf der Oberseite leicht abfallende Seitwärtsrange, die neuerdings durch die bereits erwähnte 20-Tagelinie unterstützt wird.

Verisign-Aktie: Chart vom 07.03.2025, Kürzel: VRSN Kurs: 240.47 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wünschenwert wäre eine Fortsetzung bzw. Verengung der Seitwärtsbewegung, sodass sich noch etwas Momentum für den Breakout aufstauen könnte. Das Kursziel liegt bei 257 USD, wo wir auf einen Widerstand vom Jahresende 2021 treffen.

Mögliches bärisches Szenario

Auch wenn die Versign-Aktie die untere gelbe Linie unterschreiten sollte, blieben wir weiterhin bullisch. Das Wertpapier bräuchte dann einfach mal eine Pause.

Meinung:

Das US-Unternehmen Verisign, mit Hauptsitz in Reston, Virginia, ist ein zentraler Akteur im Bereich der Internet-Infrastruktur. Es verwaltet die Top-Level-Domains .com und .net und betreibt zwei der weltweit wichtigen Root-Nameserver. Darüber hinaus bietet Verisign Sicherheitslösungen für Websites an, darunter Schutzmaßnahmen gegen DDoS-Angriffe und andere Bedrohungen im Netz. 2023 und 2024 waren jeweils Rekordjahre bei Umsatz und Gewinn. Die überzeugenden Zahlen in Verbindung mit der genannten Monopolstellung haben die Investorenlegende Warren Buffet dazu bewogen, den Anteil an Versign noch einmal aufzustocken.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 22.75 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 225.10 Mio. USD

Meine Meinung zu Verisign ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/verisign-aktie/verisign-analyse/

Veröffentlichungsdatum: 10.03.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.