Eilmeldung: dynaCERT Inc. - Produktion von 1.000 HydraGEN-Einheiten gestartet!

Das Interesse für umweltfreundliche und effiziente Lösungen für Dieselmotoren steigt und dynaCERT ist bereit, diesen Markt zu erobern!

Das Unternehmen hat die Produktion von 1.000 HydraGEN HG1-Einheiten gestartet und markiert damit den Beginn eines neuen Kapitels: Der Wandel vom Startup hin zum vollwertigen Serienproduzenten ist in vollem Gange. Anleger sollten genau hinsehen, denn mit neuen Wachstumschancen und starkem Marktzugang könnte diese Aktie enormes Potenzial entfalten!



Ein Unternehmen mit klarem Wachstumskurs

dynaCERT hat am Morgen eine Meldung veröffentlicht, die es in sich hat. Während der renommierten PDAC-Konferenz in Toronto, größte Bergbaumesse der Welt, hat das Management laut eignen Angaben intensive Gespräche mit potenziellen Kunden geführt und erhielt enormes Interesse - insbesondere von Bohrunternehmen in der Bergbauindustrie. Die kanadische Stockhouse Moderatorin Lyndsay Malchuk hat dynaCERT President Bernd Krüper im Rahmen der Veranstaltung vor Ort interviewt und das Gespräch ist hier zu finden.



Wiederkehrende Umsätze von Kunden

Auch ein großes Öl- und Gasbohrunternehmen hat bereits wiederholt Bestellungen aufgegeben, was die steigende Nachfrage nach der HydraGEN-Technologie bestätigt. Die Skalierung der Produktion ist daher der logische nächste Schritt, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.



Produktion wird Hochskaliert

"Dieser Produktionsvorsprung signalisiert den Beginn des Wandels der Montageanlage von dynaCERT zu einem sequenziellen Produktionsprozess mit höherem Volumen, der für eine Hochskalierung bereit ist. Wir freuen uns, dass unser Team wertvolle Erfahrungen im Umgang mit größeren Produktionsvolumina sammelt, was uns in eine günstige Position für zukünftiges Wachstum bringt,"

erklärte Kevin Unrath, Chief Operating Officer (COO) von dynaCERT.



Positives Feedback der Kunden

Bernd Krüper, President und Director von dynaCERT, ergänzte: "Wichtige Kunden haben ein positives Feedback hinsichtlich der Leistung der eingesetzten HydraGEN-Einheiten von dynaCERT abgegeben, was zu weiteren Käufen geführt hat. Angesichts dieses Erfolges bereiten wir uns nun auf Neu- und Nachbestellungen von Kunden vor."

Implementierung von CO2-Emissionszertifikate-Programm schafft Anreiz

Doch das ist erst der Anfang! dynaCERT arbeitet an der Implementierung eines Verra CO2-Emissionszertifikate-Programms, das Unternehmen ermöglicht, Carbon Credits durch den Einsatz der HydraGEN-Technologie zu erhalten. Diese Initiative bietet einen zusätzlichen wirtschaftlichen Anreiz für Kunden und die Nachfrage nach den Produkten von dynaCERT dürfte weiter steigern.

"Mit dem Abschluss der Verra Methodology richten wir unser Hauptaugenmerk nun auf den Beginn unseres ersten großen Emissionszertifikatprojekts in Nordamerika, das unserer Meinung nach als wesentlicher Katalysator für die Beschleunigung des Verkaufszyklus unserer Produktlinie fungieren wird. Ich sehe eine glänzende und vielversprechende Zukunft vor uns, die von diesem Wachstumsplan sowie von der Begeisterung und dem Engagement unseres Teams angetrieben wird,"

erklärte Jim Payne, Chairman und Chief Executive Officer (CEO) von dynaCERT.

Neben den direkten Vorteilen für Kunden bietet die HydraGEN-Technologie erhebliche ökonomische und ökologische Vorteile:



• Kraftstoffeinsparungen und damit reduzierte Betriebskosten

• CO2-Reduktion und damit verbesserte ESG-Compliance

• Längere Motorlebensdauer und geringere Wartungskosten

• Echtzeitüberwachung über die HydraLytica-Telematiksoftware



Werttreiber: Wachstum und Hochskalierung

Die Marktchancen sind enorm - besonders in Zeiten wachsender Vorschriften zur Emissionsreduzierung und steigender Treibstoffpreise. Das Unternehmen hat im Februar 2025 innerhalb einer Woche erfolgreich eine Eigenkapitalfinanzierung über 5 Mio. CAD abgeschlossen und nutzt das Kapital gezielt für weiteres Wachstum. Der Verkauf von 1.000 HydraGEN HG1-Einheiten wird einen hohen einstelligen Millionenbetrag an Umsatz erzielen, wobei die Gewinnmarge zusätzliches Wachstum ermöglicht. Genau das ist es, wonach Wachstumsinvestoren suchen - Skalierbarkeit!



HydraGEN HG1-Geräte



Fazit: dynaCERT als potenzieller Überflieger

Mit der Hochskalierung der Produktion, dem starken Kundeninteresse und der Einführung des CO2-Emissionszertifikate-Programms positioniert sich dynaCERT als innovativer Marktführer in einem zukunftsweisenden Sektor. Das Unternehmen wird in den kommenden Wochen auf bedeutenden Messen in Deutschland vertreten sein, darunter die bauma in München.

Für Anleger könnte dies der perfekte Moment sein, um einzusteigen - bevor der Markt das volle Potenzial von dynaCERT erkennt. Denn eines ist sicher: Das Unternehmen ist bereit für den nächsten großen Sprung und im Aktienkurs ist davon noch nichts erkennbar: Eine große Einstiegschance!



dynaCERT Inc., Chart 12 Monate in CAD, Stand: 10. März 2025, Quelle: LSEG

