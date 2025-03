Die Siltronic AG verzeichnet bedeutende Veränderungen in ihrer Aktionärsstruktur und steht gleichzeitig vor wirtschaftlichen Herausforderungen. Wie aus einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung hervorgeht, hat The Goldman Sachs Group ihren Gesamtstimmrechtsanteil am Münchner Waferhersteller auf 5,31 Prozent erhöht. Der Finanzriese hält dabei direkten Zugriff auf 0,29 Prozent der Stimmrechte und weitere 5,03 Prozent über verschiedene Finanzinstrumente. Bemerkenswert ist dabei die Zunahme des Instrumentenanteils von 4,80 Prozent auf 5,03 Prozent im Vergleich zur letzten Mitteilung, was das gestiegene Interesse des Bankhauses am Halbleiterhersteller unterstreicht.

Herausfordernde Geschäftsentwicklung belastet Aktienkurs

Während Goldman Sachs seine Position ausbaut, kämpft die Siltronic-Aktie mit erheblichen Kursverlusten. Das Papier notierte zuletzt bei 44,88 Euro und damit weit entfernt vom 52-Wochen-Hoch von 89,05 Euro, das im März 2024 erreicht wurde. Dies entspricht einem Abschlag von nahezu 50 Prozent innerhalb eines Jahres. Die jüngsten Quartalszahlen vom 6. März 2025 zeigen eine problematische Geschäftsentwicklung: Trotz eines Umsatzanstiegs um 3,29 Prozent auf 360,60 Millionen Euro verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von 0,08 Euro je Aktie, während im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 1,10 Euro je Aktie erzielt wurde. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Analysten sogar einen Verlust von 1,50 Euro je Aktie. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt mit 0,198 Euro leicht unter dem Vorjahreswert. Anleger blicken nun gespannt auf die Veröffentlichung der Q1-Zahlen, die für den 30. April 2025 angekündigt ist. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten setzen Experten das mittlere Kursziel mit 62,60 Euro deutlich über dem derzeitigen Handelsniveau an.

