Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach gewinnt den FC Liverpool als Partner ab 2025/26, während die Aktie dennoch um 3,1 Prozent auf 229,00 EUR zurückgeht.

Der fränkische Sportartikelhersteller Adidas hat sich einen bedeutenden Erfolg im Kampf um Präsenz im internationalen Fußballgeschäft gesichert. Ab der Saison 2025/26 wird der FC Liverpool nach Jahren wieder in den charakteristischen drei Streifen auflaufen. Die mehrjährige Partnerschaft umfasst die Ausstattung sämtlicher Teams des Vereins, von den Herren- und Damenmannschaften bis hin zu den Akademie-Teams. Dieser strategische Coup gegen Konkurrent Nike wird den Herzogenaurachern jedoch zunächst nicht an der Börse gedankt. Im XETRA-Handel verzeichnete die Aktie am Freitagnachmittag deutliche Verluste von 3,1 Prozent und fiel auf 229,00 EUR. Im Tagesverlauf markierte das Papier sogar einen Tiefststand von 228,10 EUR, nachdem es den Handelstag noch bei 238,30 EUR eröffnet hatte. Damit entfernt sich der Kurs wieder deutlich vom 52-Wochen-Hoch von 263,80 EUR, das Mitte Februar erreicht wurde. Gleichzeitig liegt die Aktie aber immer noch knapp 24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief vom März des Vorjahres.

Finanzzahlen geben Anlass zur Hoffnung

Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigen die letzten Quartalszahlen positive Entwicklungen. Für das Ende Dezember 2024 abgeschlossene Quartal verzeichnete Adidas zwar immer noch einen Verlust von 0,22 EUR je Aktie, konnte diesen jedoch im Vergleich zum Vorjahresverlust von 2,12 EUR je Aktie deutlich reduzieren. Beim Umsatz legte das Unternehmen mit einem Plus von fast 24 Prozent auf 5,97 Milliarden EUR beachtlich zu. Marktbeobachter erwarten für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn von 7,74 EUR je Aktie. Auch die Dividendenaussichten stimmen optimistisch: Nach 0,70 EUR im Jahr 2023 rechnen Analysten für das kommende Jahr mit einer Ausschüttung von 1,59 EUR. Das mittlere Kursziel wird derzeit auf 259,92 EUR taxiert, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial im Vergleich zum aktuellen Kursniveau signalisieren würde. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 29. April 2025 erwartet.

