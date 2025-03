EQS-Ad-hoc: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Prognose

HelloFresh SE legt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 vor



10.03.2025 / 17:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) HelloFresh SE legt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 vor ISIN: DE000A161408

WKN: A16140

Börsenkürzel: HFG

LEI: 391200ZAF4V6XD2M9G57

Börse: Regulierter Markt in Frankfurt am Main (Prime Standard) Berlin, 10. März 2025 - Basierend auf vorläufigen Indikationen werden der konsolidierte Umsatz der HelloFresh SE ("Gesellschaft") für das Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich ca. EUR 7,66 Mrd. (GJ 2023: EUR 7,60 Mrd.), was einem währungsbereinigten Wachstum von ca. 0,9 % entspricht, und das bereinigte EBITDA ("AEBITDA") der HelloFresh-Gruppe voraussichtlich ca. EUR 399 Mio. (GJ 2023: EUR 447,6 Mio.) betragen. Beide Zahlen stimmen im Wesentlichen mit der bisherigen Prognose überein (währungsbereinigtes Umsatzwachstum am unteren Ende der Spanne zwischen 1,0 % und 1,7 % und AEBITDA am oberen Ende der Spanne zwischen EUR 360 Mio. bis EUR 400 Mio). Eine erste Reihe von Kosteneffizienzmaßnahmen, die in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 umgesetzt wurden, hat das AEBITDA der Gruppe im Vergleich zur ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 und zur zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2023 deutlich verbessert, was dazu geführt hat, dass die Gesellschaft das obere Ende der zuvor gegebenen AEBITDA-Prognose für die Gruppe für 2024 erreicht hat. Die Gesellschaft konzentriert sich weiterhin darauf, ein nachhaltiges, erhebliches und langfristiges Wachstum des bereinigten EBIT ("AEBIT") und des Free Cashflows zu erzielen und gleichzeitig in erheblichem Umfang in ihre Produkte zu investieren. Dies bedeutet für die Gesellschaft in ihrer aktuellen Phase eine weitere Anpassung ihrer Kostenbasis und weitere Senkung ihrer Gesamtbetriebskosten. Der Vorstand der Gesellschaft hat daher heute beschlossen, das im zweiten Halbjahr 2024 initiierte und gegenüber dem Kapitalmarkt kommunizierte umfassende Effizienzprogramm auszuweiten und bis zum Jahr 2026 zu verlängern. Dieses Effizienzprogramm betrifft alle wesentlichen Aspekte der Kostenbasis der HelloFresh-Gruppe mit Ausnahme der ausgelieferten Produkte an sich. Es umfasst das disziplinierte Streben nach höherer Rendite der Marketingaufwendungen, direkte Produktivitätssteigerungen in der Produktion sowohl bei den Kochboxen als auch bei den Fertiggerichten, eine Verringerung der Produktionskapazitäten für Kochboxen (die bereits 2024 eine einmalige, nicht zahlungswirksame Wertminderung in Höhe von EUR (182) Mio. nach sich zog), Einsparungen bei den Personalkosten (einschließlich aktienbasierter Vergütungen), Einsparungen bei der indirekten Beschaffung und ein nachhaltig niedrigeres Niveau der Investitionsausgaben der HelloFresh-Gruppe. Auf der Grundlage dieses Effizienzprogramms, der Finanzergebnisse der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024, der aktuellen Performance der Gesellschaft in den ersten Wochen des Geschäftsjahres 2025 und des aktuellen Budgets für das Geschäftsjahr 2025 hat der Vorstand der Gesellschaft heute die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen: Unterstützt durch das Effizienzprogramm und erhebliche Investitionen in die physischen und digitalen Produkte der Gesellschaft strebt die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 eine deutliche Steigerung des AEBIT (vor Wertminderungen) auf Konzernebene von EUR 136 Mio. im Geschäftsjahr 2024 auf EUR 200 bis EUR 250 Mio. im Geschäftsjahr 2025 an, was bezogen auf den Mittelwert der Prognosespanne einem Anstieg von ca. 65 % entspräche. Die angestrebte AEBIT-Steigerung ginge auch mit einem bedeutenden Anstieg des AEBITDA auf Konzernebene von EUR 399 Mio. im Geschäftsjahr 2024 auf ca. EUR 450 bis EUR 500 Mio. im Geschäftsjahr 2025 einher. Der arithmetische Mittelwert der bis zum 10. März 2025 veröffentlichten Analystenschätzungen für das 2025-AEBITDA der HelloFresh-Gruppe beläuft sich auf EUR 456 Mio. Aufgrund der derzeitigen Fokussierung der Gesellschaft auf Effizienz und disziplinierte Marketingausgaben, die hochwertigen Kunden Vorrang vor Volumen einräumen, erwartet die Gesellschaft einen Rückgang des währungsbereinigten Umsatzes der HelloFresh-Gruppe zwischen (3) % und (8) %. Der arithmetische Mittelwert der bis zum 10. März 2025 veröffentlichten Analystenschätzungen für das währungsbereinigte Umsatzwachstum der HelloFresh-Gruppe für 2025 beläuft sich auf einen Anstieg in Höhe von 2,7 %. Die Gesellschaft erwartet, dass die Anzahl der Bestellungen der HelloFresh-Gruppe etwas stärker zurückgehen wird als der Umsatz, während der durchschnittliche Bestellwert voraussichtlich weiter steigen wird, was zum Teil auf einen höheren Anteil der Fertiggerichte am Gesamtumsatz zurückzuführen ist. Die Gesellschaft geht davon aus, dass der Umsatz des Segments Nordamerika insgesamt stärker zurückgehen wird als der Umsatz der Gruppe, da die gezielte Reduzierung der Marketingausgaben für Kochboxen in diesem Segment höher ist als im Segment International. Darüber hinaus stellt die Gesellschaft eine leichte Abschwächung des Verbrauchervertrauens in Nordamerika fest. Für das Segment International erwartet die Gesellschaft ein leicht negatives bis leicht positives Umsatzwachstum auf währungsbereinigter Basis, das auf eine weniger ausgeprägte Reduzierung der Marketingausgaben für Kochboxen zurückzuführen ist. Bei den Fertiggerichten erwartet die Gesellschaft ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren Zehnerprozentbereich. In Bezug auf die Kochboxen erwartet die Gesellschaft einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von mehr als (10) %. Diese Prognose basiert auf einem USD/EUR-Wechselkurs von ca. 1,04 sowie auf den aktuellen Wechselkursen für die anderen wichtigen Währungen der Gesellschaft. Eine Aufwertung des EUR würde das AEBIT(DA) der Gruppe verringern, eine Abwertung würde es erhöhen. Diese Prognose berücksichtigt nicht die Auswirkungen möglicher längerfristiger Zölle auf Agrar- und Verpackungsprodukte in Nordamerika, die ohne Gegenmaßnahmen Einfluss auf das AEBIT und das AEBITDA der Gruppe haben könnten. Die Gesellschaft wird ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 wie geplant am 13. März 2025 veröffentlichen. Die endgültigen Zahlen des Geschäftsjahrs 2024 und die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 können von den in dieser Mitteilung genannten Zahlen und Spannen abweichen. Alle in dieser Mitteilung genannten Zahlen sind ungeprüft und basieren auf vorläufigen Indikationen. Bezüglich der Definitionen der alternativen Leistungskennzahlen AEBIT, AEBITDA, durchschnittlicher Bestellwert, Investitionsausgaben, Free Cashflow und Umsatzerlöse auf Basis konstanter Wechselkurse / währungsbereinigter Umsatz verweist die Gesellschaft auf die entsprechenden Definitionen in ihrem Geschäftsbericht 2023 auf Seite 16 f. unter der Überschrift "2.1 Finanzielle Leistungsindikatoren", der auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht wurde. Mitteilende Person beim Emittenten

Dr. Christian Ries

Group General Counsel

HelloFresh SE, Prinzenstraße 89, 10969 Berlin

+49 (0) 160 96382504

cr@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com

IR Ansprechpartner

Daniel Alvarez

Head of Investor Relations

HelloFresh SE, Prinzenstraße 89, 10969 Berlin

+31 643 55 49 32

daniel.alvarez@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com

Rechtlicher Hinweis Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen betreffend das Geschäft, die wirtschaftliche Entwicklung und die Ergebnisse der Gesellschaft, des HelloFresh-Konzerns oder der Branche, in der der HelloFresh-Konzern tätig ist. Diese Aussagen können durch Signalwörter wie etwa "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "planen", "zielen" oder "prognostizieren" und ähnliche Ausdrücke oder aus dem Kontext heraus identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Aussagen zu Strategie, Ausblick und Wachstumserwartungen, Zukunftspläne und Potenzial für zukünftiges Wachstum, Wachstum der Produkte und Dienstleistungen in neuen Märkten, Branchentrends, sowie die Auswirkungen regulatorischer Initiativen. Diese Aussagen wurden auf Basis aktueller Informationen und Annahmen getroffen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse können aufgrund zahlreicher Faktoren wesentlich von jenen abweichen, die in diesem Dokument beschrieben sind und weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Soweit keine zwingende gesetzliche Pflicht dazu besteht, wird keine Verantwortung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.



