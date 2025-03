Der Düngemittelhersteller aus Kassel verzeichnet bedeutende Umschichtungen bei institutionellen Anlegern, während der Aktienkurs 29% über Jahrestief notiert.

Die K+S Aktie verzeichnete in der jüngsten XETRA-Handelssitzung einen beachtlichen Anstieg von 2,5 Prozent auf 14,10 Euro. Das Handelsvolumen belief sich dabei auf 607.536 Aktien. Bemerkenswert ist die Entwicklung des Wertpapiers im Jahresverlauf: Während das 52-Wochen-Hoch bei 15,15 Euro liegt (erreicht am 6. April 2024), fiel der Kurs im September auf ein Jahrestief von 9,97 Euro. Dies bedeutet, dass die Aktie aktuell 29,25 Prozent über ihrem Tiefstand, aber noch 7,48 Prozent unter dem Jahreshöchstwert notiert. Diese Entwicklung vollzieht sich vor dem Hintergrund bedeutender Veränderungen in der Aktionärsstruktur des Kasseler Unternehmens.

Bewegung bei großen Investoren

Bei den Großaktionären von K+S gibt es nennenswerte Verschiebungen. Der Vermögensverwalter Amundi S.A. hat seinen Stimmrechtsanteil leicht reduziert und hält nun 2,93 Prozent der direkten Stimmrechte. Zusammen mit weiteren Finanzinstrumenten beläuft sich der Gesamtanteil auf 3,21 Prozent. Diese Mitteilung erfolgte gemäß den Transparenzvorschriften des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes. Gleichzeitig verstärkte BlackRock Inc. sein Engagement bei K+S. Der amerikanische Investment-Riese hält nun 5,76 Prozent der Stimmrechte direkt und weitere 1,44 Prozent über Finanzinstrumente, was einem Gesamtanteil von 7,21 Prozent entspricht. Besonders aktiv zeigte sich dabei die BlackRock Asset Management Deutschland AG mit einem Anteil von 3,36 Prozent an den Stimmrechten. Diese Verschiebungen bei institutionellen Anlegern könnten auf eine veränderte Einschätzung der Geschäftsaussichten von K+S hindeuten - trotz des Verlustes von 0,15 Euro je Aktie im letzten Quartal. Die vollständigen Finanzergebnisse für das Schlussquartal 2024 werden am 13. März 2025 erwartet.

