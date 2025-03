Der Reisekonzern verzeichnet wechselhafte Börsenwerte mit deutlichen Tagesschwankungen, während die Finanzergebnisse eine Umsatzsteigerung von über 13 Prozent aufweisen.

Die Tui-Aktie verzeichnete im gestrigen Handelsverlauf an der Frankfurter Börse deutliche Schwankungen. Während sie am Vormittag noch mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 7,29 Euro in den XETRA-Handel startete und zwischenzeitlich sogar 7,31 Euro erreichte, drehte die Stimmung im Tagesverlauf. Am Nachmittag musste das Papier des Reisekonzerns Verluste hinnehmen und verbilligte sich um 2,2 Prozent auf 7,06 Euro. Zwischenzeitlich sank der Kurs sogar auf 7,02 Euro. Das aktuelle Kursniveau liegt damit deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,88 Euro, welches am 12. Dezember 2024 erreicht wurde. Um diesen Höchststand wieder zu erreichen, müsste die Aktie um knapp 26 Prozent zulegen. Allerdings bewegt sich der aktuelle Kurs noch komfortabel über dem 52-Wochen-Tief von 5,05 Euro vom August 2024, was einem Abstand von rund 28 Prozent entspricht. Mit einem Handelsvolumen von über 1,4 Millionen Tui-Aktien zeigte sich das Investoreninteresse rege, während Analysten im Durchschnitt ein mittleres Kursziel von 8,56 Euro für den Titel sehen.

Quartalszahlen zeigen Verbesserung trotz Verlust

Die jüngsten Finanzergebnisse des Reisekonzerns für das am 31. Dezember 2024 abgelaufene Quartal weisen auf eine leichte Erholung hin. Zwar verzeichnete Tui im jüngsten Jahresviertel noch einen Verlust von 0,17 Euro je Aktie, konnte damit aber das Minus im Vergleich zum Vorjahreswert von 0,24 Euro je Aktie verringern. Besonders positiv entwickelte sich der Umsatz, der um 13,24 Prozent auf 4,87 Milliarden Euro anstieg, verglichen mit 4,30 Milliarden Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Experten mit einem Gewinn von 1,18 Euro je Aktie. Zudem erwarten Anleger für das laufende Jahr eine Dividende in Höhe von 0,079 Euro. Die Präsentation der Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 ist für den 7. Mai 2025 terminiert.

