Der Technologieriese verzeichnet einen deutlichen Börsenrückgang von über 5 Prozent, während Experten langfristig optimistisch bleiben und Dividendenerhöhungen prognostizieren.

Die Alphabet A-Aktie verzeichnete am Nachmittag erhebliche Kursverluste im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr fiel das Papier um 5,3 Prozent auf 164,68 USD. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie ihren tiefsten Stand bei 164,64 USD, nachdem sie bei 168,13 USD in den Handelstag gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf rund 3,78 Millionen Aktien. Bemerkenswert ist die Entwicklung im Jahresvergleich: Das aktuelle 52-Wochen-Hoch liegt bei 207,05 USD (erreicht am 5. Februar 2025) und damit rund 25,73 Prozent über dem aktuellen Kurs. Das 52-Wochen-Tief wurde hingegen am 9. März 2024 mit 134,00 USD markiert - der heutige Kurs liegt somit 18,63 Prozent über diesem Tiefpunkt.

Dividendenpolitik und Zukunftsaussichten

Für Anleger besonders relevant ist die kürzlich bekanntgegebene Dividendenzahlung. Alphabet Inc. hat eine Dividende von 0,20 USD angekündigt, was umgerechnet etwa 0,1846 EUR entspricht. Im Gesamtjahr 2024 wurden bislang 0,600 USD ausgeschüttet, für 2025 rechnen Analysten mit einer Erhöhung auf 0,662 USD. Die Finanzexperten zeigen sich grundsätzlich positiv gestimmt - das durchschnittliche Kursziel liegt bei 214,14 USD, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Diese Einschätzung wird durch die soliden Geschäftsergebnisse des letzten Quartals gestützt, bei denen Alphabet einen Gewinn je Aktie von 2,17 USD präsentierte (Vorjahr: 1,66 USD) und den Umsatz um beachtliche 11,94 Prozent auf 96,45 Milliarden USD steigerte. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 29. April 2025 veröffentlicht, wobei Analysten für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn von 8,92 USD je Aktie prognostizieren.

