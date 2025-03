Das Wertpapier von BIGG Digital Assets verzeichnet deutlichen Kursrückgang trotz Umsatzsteigerung im letzten Quartal - Anleger zeigen erhöhte Handelsaktivität.

Die BIGG Digital Assets-Aktie verzeichnete am Montag erhebliche Verluste im Börsenhandel. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 0,085 EUR, nachdem es zwischenzeitlich sogar auf ein Tagestief von 0,076 EUR abrutschte. Bereits zur Startglocke stand der Titel bei lediglich 0,080 EUR. Das aktuelle Kursniveau rückt bedrohlich nahe an das 52-Wochen-Tief von 0,076 EUR heran, welches erst am 10. März 2025 markiert wurde. Damit liegt der Aktienkurs derzeit dramatisch unter seinem 52-Wochen-Hoch, das am 5. Dezember 2024 bei 0,179 EUR erreicht wurde. Um diesen Höchststand wieder zu erreichen, müsste die Aktie ein Plus von rund 129 Prozent verzeichnen. Das Handelsvolumen zeigte mit über 240.000 gehandelten Aktien ein erhöhtes Interesse der Anleger an dem Papier, was auf eine gesteigerte Marktaktivität hindeutet, möglicherweise bedingt durch die negativen Kursausschläge. Die Kursabschläge spiegeln die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens wider, sich in einem volatilen Marktumfeld zu behaupten.

Gemischte Quartalsbilanz zeigt Umsatzwachstum bei steigendem Verlust

Die jüngsten Geschäftsergebnisse, die BIGG Digital Assets am 28. November 2024 vorlegte, zeigen ein gemischtes Bild. Für das am 30. September 2024 abgeschlossene Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie, was eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresquartal darstellt, in dem ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie zu Buche stand. Gleichzeitig konnte das Unternehmen jedoch den Umsatz deutlich steigern - mit 2,13 Millionen CAD wurde ein Plus von beachtlichen 47,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 1,44 Millionen CAD erzielt. Trotz dieser positiven Umsatzentwicklung bleibt die finanzielle Situation des Unternehmens angespannt. Marktbeobachter prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Verlust von etwa 0,050 CAD je Aktie, was auf weiterhin bestehende Herausforderungen in der Geschäftsentwicklung hindeutet. Diese gemischten Signale könnten ein Grund für die aktuelle Zurückhaltung der Investoren sein.

