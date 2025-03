Der Konsumgüterkonzern verzeichnet einen beachtlichen Wertzuwachs an europäischen Handelsbörsen trotz eines allgemein schwächelnden Marktumfelds mit Verlusten bei Tech-Werten.

Die Unilever-Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Anstieg inmitten eines allgemein schwächelnden Marktumfelds. Im Handelsverlauf an der Amsterdamer Börse legte das Wertpapier des Konsumgüterriesen um 2,26 Prozent zu und schloss bei 56,04 Euro, während der niederländische Leitindex AEX um 0,97 Prozent nachgab. Auch an der Londoner Börse konnte die Aktie deutliche Gewinne verbuchen und stieg im Nachmittagshandel um 2,9 Prozent auf 47,40 Britische Pfund. Damit zählte Unilever zu den wenigen Gewinnern in einem von Verlusten geprägten Marktumfeld, in dem vor allem Technologie- und Industriewerte unter Druck gerieten.

Der aktuelle Kursanstieg bringt die Unilever-Aktie in eine interessante Position im Vergleich zu ihren jüngsten Extremwerten. Mit dem derzeitigen Kurs liegt das Papier noch etwa 6,2 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 50,34 Pfund, das am 10. September 2024 erreicht wurde. Gleichzeitig hat sich die Aktie deutlich von ihrem Jahrestief erholt, das am 18. April 2024 bei 37,30 Pfund markiert wurde - ein Unterschied von mehr als 21 Prozent zum aktuellen Kurs.

Analysten bleiben optimistisch

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 48,67 Britischen Pfund je Unilever-Aktie, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten eine Dividende von 1,92 Euro, was eine Steigerung gegenüber der für 2024 ausgeschütteten Dividende von 1,48 Pfund darstellen würde. Die Gewinnerwartungen der Analysten für 2025 liegen bei 3,15 Euro je Aktie. Trotz der Marktvolatilität und der allgemeinen Abwärtsbewegung an den Börsen demonstriert Unilever damit relative Stärke, was das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsaussichten des Konsumgüterkonzerns widerspiegelt.

Anzeige

Unilever-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Unilever-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:

Die neusten Unilever-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Unilever-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Unilever: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...