L3Harris Technologies, ein führendes Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Kommunikation, verzeichnete zuletzt eine rege Aktivität, darunter Aktionärsanträge, Finanzergebnisse und Zukunftsprognosen. Der Aktienkurs schloss am Montag bei 201,20 € und liegt damit rund 8% über dem 52-Wochen-Tief von 186,65 €, das im Februar dieses Jahres erreicht wurde.

Aktionärsantrag zur Offenlegung von Lobbyaktivitäten

Am 7. März 2025 erhielt L3Harris Technologies einen Antrag vom Aktionär John R. Chevedden, der das Unternehmen auffordert, seine Lobbypraktiken offenzulegen. Der Antrag verlangt Details zu direkten und indirekten Lobbyausgaben, Grassroots-Lobbykommunikation und Mitgliedschaften in Organisationen, die Modellgesetze unterstützen. Der Verwaltungsrat hat den Aktionären empfohlen, bei der kommenden Jahreshauptversammlung am 18. April 2025 gegen diesen Vorschlag zu stimmen.

Dieser Antrag unterstreicht das wachsende Interesse der Aktionäre an Unternehmenstransparenz, insbesondere bei Lobbyaktivitäten. Obwohl dies die kurzfristige Aktienperformance nicht direkt beeinflussen dürfte, spiegelt es die zunehmende Besorgnis von Investoren hinsichtlich Unternehmensführung und -richtlinien wider.

Starke finanzielle Ergebnisse

L3Harris Technologies meldete kürzlich seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024, die ein starkes Wachstum in mehreren Geschäftsbereichen zeigen. Der Umsatz im vierten Quartal stieg um 5%, hauptsächlich getrieben durch die erhöhte Nachfrage nach widerstandsfähigen Kommunikationsgeräten, taktischen Funkgeräten und Nachtsichtgeräten. Für das Gesamtjahr stieg der Umsatz um 8%, wobei softwarebasierte taktische Funkgeräte ein besonders robustes Wachstum verzeichneten, vor allem aus NATO-Ländern.

Wichtige Finanzkennzahlen aus den Ergebnissen für 2024:

Quartalsumsatz: 628 Millionen Dollar (5% mehr im Jahresvergleich)

Jahresumsatz: 2,35 Milliarden Dollar (8% mehr im Jahresvergleich)

Betriebsmarge: 22,7% für Q4, mit einer Gesamtsteigerung der Margen für das Gesamtjahr

Diese solide Leistung spiegelt die strategische Positionierung von L3Harris im Verteidigungssektor wider, wo seine Angebote integraler Bestandteil missionskritischer Kommunikation sind. Das Unternehmen profitierte auch von einer starken Programmausführung, insbesondere bei Raketenlösungen und Raumfahrtantriebssystemen.

Prognose und Marktausblick für 2025

Für das kommende Jahr rechnet L3Harris Technologies mit einem bereinigten Umsatz zwischen 21,8 und 22,2 Milliarden Dollar, wobei die bereinigten Betriebsmargen stabil bei etwa 15% bleiben sollen. Das Wachstum wird hauptsächlich durch die robuste Nachfrage nach Kommunikationssystemen, integrierten Missionssystemen und weltraumbezogenen Technologien angetrieben.

Die Prognose für 2025 berücksichtigt auch potenzielle Verzögerungen aufgrund der fortlaufenden Beschlussregelung in der US-Regierungsfinanzierung und die anhaltenden Auswirkungen von Präsidialverordnungen. Obwohl diese Faktoren genau beobachtet werden, wird nicht erwartet, dass sie die Leistung von L3Harris im Jahr 2025 erheblich beeinträchtigen.

Bemerkenswert ist, dass L3Harris seine Non-GAAP-Prognose für den verwässerten Gewinn pro Aktie (EPS) für 2025 auf einen Bereich von 10,55 bis 10,85 Dollar revidiert hat. Dies spiegelt eine starke Leistung trotz Gegenwind wie Pensionsanpassungen und schwankenden Steuerauswirkungen wider. Investoren können ein Wachstum von 10% beim Non-GAAP-EPS im Vergleich zu 2024 erwarten.

Marktstimmung und Fazit

L3Harris Technologies ist gut positioniert, um weiterhin von seiner starken Position in kritischen Verteidigungs- und Kommunikationsmärkten zu profitieren. Mit soliden aktuellen Finanzergebnissen und einer vielversprechenden Aussicht für 2025 bleibt das Unternehmen eine attraktive Investition für diejenigen, die von der wachsenden Nachfrage nach fortschrittlichen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungstechnologien profitieren möchten.

Allerdings wirft der aktuelle Aktionärsantrag wichtige Fragen zur Unternehmenstransparenz und -führung auf. Investoren sollten das Ergebnis der Abstimmung beobachten, da es die langfristige strategische Ausrichtung des Unternehmens in Bezug auf Governance-Praktiken beeinflussen könnte.

Zusammenfassend scheint L3Harris Technologies gut für Wachstum positioniert zu sein, mit positiver finanzieller Leistung und einem stabilen Ausblick für 2025. Die Fähigkeit des Unternehmens, in seinen Verteidigungs- und Kommunikationssegmenten erfolgreich zu agieren, verbunden mit einer starken internationalen Nachfrage, macht es zu einem wichtigen Akteur im Sektor.

