Solana-Revolution: Layer-2 zieht 25,6 Mio $ in Stunden!

Solaxy ($SOLX) zieht weiterhin massiv Investoren an, da die Vorverkaufsfinanzierung mittlerweile 25,6 Millionen US-Dollar überschritten hat. Wenige Stunden vor einer geplanten Preisanpassung steigt das Interesse weiter an. Der Markt ist bullisch für SOLX, was sich in der relativen Stärke niederschlägt.

Solaxy erreicht Finanzierungsmeilenstein

Aktuell wird der Token für 0,00166 US-Dollar gehandelt. Mit dem bevorstehenden Ende der aktuellen Vorverkaufsphase in rund zehn Stunden könnte sich für Investoren die letzte Gelegenheit bieten, $SOLX zu einem niedrigeren Preis zu erwerben.

Dieser Kapitalzufluss erfolgt parallel zu wichtigen Entwicklungen im Solana-Netzwerk. Validatoren bereiten sich auf eine Abstimmung über zwei zentrale Solana Improvement Documents (SIMDs) vor, um die Effizienz und Nachhaltigkeit der Blockchain zu verbessern. Solaxy verfolgt ähnliche Ziele, insbesondere in Bezug auf Skalierbarkeit und Performance bei hoher Netzwerkauslastung.

Mit dem Erreichen neuer Meilensteine kommt Solaxy seinem Ziel näher, als erste Layer-2-Lösung auf Solana etabliert zu werden. Sollte der Start von Solaxy den bisherigen Fortschritten folgen, könnte Solana eine erheblich höhere Skalierbarkeit erreichen.

Entscheidende Upgrades für Solana

Solana-Validatoren stehen vor einer richtungsweisenden Entscheidung: Zwei Upgrade-Vorschläge könnten die Tokenomics des Netzwerks grundlegend verändern und langfristige Auswirkungen auf $SOL haben.

Der erste Vorschlag, SIMD 0123, möchte die Prioritätsgebühren direkt an Validator-Staker weiterleiten. Bisher behalten Validatoren diese Gebühren vollständig, ohne sie zu teilen. Eine Annahme des Vorschlags würde Staking-Belohnungen erhöhen und die On-Chain-Transaktionsabwicklung stärken.

Der zweite Vorschlag, SIMD 0228, hat eine kontroverse Debatte ausgelöst. Er schlägt vor, die Inflationsrate von $SOL an den Anteil der gestakten Token zu koppeln, sodass sie bei höherer Staking-Beteiligung sinkt. Dies könnte die Verwässerung des Tokens begrenzen und den Verkaufsdruck reduzieren.

SOLX bietet Lösung für Solanas größtes Problem

Trotz seiner hohen Transaktionskapazität stößt Solana in Spitzenzeiten auf Stabilitätsprobleme. Ein Beispiel dafür war die Netzüberlastung im Januar, als die Einführung von Meme-Coins mit Bezug zu Donald Trump die Blockchain an ihre Grenzen brachte.

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen hat Solaxy seine Rollup-Technologie optimiert. Die jüngsten Anpassungen ermöglichen schnellere Transaktionen, geringere Gebühren und eine effizientere Datenspeicherung. Dies trägt dazu bei, Solana widerstandsfähiger gegenüber Lastspitzen zu machen.

Solaxy erweitert zudem seine Funktionen durch die Integration von Multi-Chain-Wallets und plant ein eigenes Token-Launchpad. Diese Plattform könnte sich als vielseitige Alternative zu Pump.fun etablieren, da sie über Meme-Coins hinausgeht und ein breiteres Spektrum an Token-Launches unterstützt.

In wenigen Stunden wird der Preis von $SOLX wieder angehoben, was Investoren eine letzte Gelegenheit bietet, den Token zu einem günstigeren Preis zu sichern. Wer frühzeitig in ein vielversprechendes Projekt mit Potenzial investieren möchte, könnte von diesem Zeitpunkt profitieren.

