Krypto-Angst auf Rekordtief: Jetzt kaufen oder fliehen?

Eine Gegenbewegung bleibt weiter aus. Kryptowährungen erreichen neue Tiefs und der Markt zeigt sich aktuell von einer unschönen Seite. Immer mehr ähnelt die Timeline auf Krypto-X einem Bärenmarkt. Indikatoren schlagen Alarm. Dennoch könnte sich genau aus dieser Entwicklung eine Chance ergeben. Denn historisch waren derartige Übertreibungen keine schlechte Idee, um sich in Kryptowährungen zu engagieren.

Historisches Tief beim Angst-Indikator

Der Analyst Tommy verweist in einem neuen Beitrag auf X darauf, dass der Crypto Fear & Greed Index auf einem historischen Tiefstand liegt. Dieser Indikator misst die Marktstimmung anhand von Faktoren wie Volatilität, Handelsvolumen und Social Media Trends. Ein niedriger Wert signalisiert extreme Angst unter Investoren.

Historisch gesehen bietet extreme Angst oft eine einmalige Kaufgelegenheit, da Märkte dazu neigen, sich von Panikphasen zu erholen. Wenn viele Anleger aus Angst verkaufen, könnten langfristig orientierte Investoren zu günstigen Preisen einsteigen. Solche Situationen gingen in der Vergangenheit häufig starken Aufwärtsbewegungen voraus, eine Kapitulation begleitet oftmals die Bodenbildung.

Dennoch dürfte man folgender Schlussfolgerung nicht uneingeschränkt Glauben schenken. Denn zur Wahrheit gehört eben auch, dass der Crypto Fear & Greed Index erst nach dem Zusammenbruch von FTX in seiner aktuellen Form Daten erfasst. Dadurch fehlt ihm eine umfassendere historische Perspektive.

Wachstum trotz Bärenmarkt: Projekte mit Substanz

Besonders spannend sind Projekte, die auch in Bärenmärkten oder schwachen Marktphasen weiter Entwickler anziehen. Solche Plattformen zeigen, dass sie nicht nur von spekulativen Hypes getragen werden, sondern ein nachhaltiges Fundament besitzen. Wenn sich Teams in schwierigen Zeiten auf technologische Verbesserungen, Skalierung oder neue Anwendungsfälle konzentrieren, sind sie oft besser für den nächsten Aufschwung positioniert.

Solaxy entwickelt eine neue Layer-2-Technologie für das Solana-Netzwerk und adressiert damit bestehende Skalierungsprobleme. Trotz hoher Transaktionsgeschwindigkeit hat Solana immer wieder mit Netzwerkausfällen und Überlastungen zu kämpfen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Rollup-Technologien will Solaxy diese Schwächen ausgleichen und eine zuverlässigere Performance gewährleisten.

Solaxy sammelt 25,5 Millionen Dollar im Presale

Bereits in der frühen Finanzierungsphase zeigt sich ein enormes Interesse an dem Projekt. In der laufenden Phase wurden 25,5 Millionen US-Dollar eingesammelt - sowohl von institutionellen als auch privaten Investoren. Dies verdeutlicht das Vertrauen in die innovative Architektur von Solaxy($SOLX), die sich an erprobten Layer-2-Konzepten aus dem Ethereum-Ökosystem orientiert.

Die Layer-2-Blockchain von Solaxy eröffnet zudem neue Möglichkeiten für dezentrale Anwendungen. Ein essenzieller Bestandteil des Ökosystems ist der SOLX-Token, der als Verbindung zwischen Solana und Ethereum fungiert. Diese Multi-Chain-Integration ermöglicht es, Liquidität aus beiden Netzwerken zu kombinieren und Synergien zwischen den Ökosystemen zu schaffen.

Der laufende Presale von Solaxy verzeichnet eine hohe Nachfrage. Aktuell können Investoren noch zu vergünstigten Konditionen einsteigen, bevor die nächste Preiserhöhung schon morgen erfolgt. Dann ist direkt im Anschluss das Staking für über 150 Prozent Rendite möglich.

Jetzt vor der nächsten Preiserhöhung einsteigen!

