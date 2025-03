Die Finanzdienstleistungstöchter des Volkswagen-Konzerns werden am 17. März ihre Jahresberichte veröffentlichen, die wichtige Einblicke in diesen stabilen Geschäftsbereich bieten.

Die Volkswagen Bank GmbH und die Volkswagen Financial Services AG haben heute wichtige Ankündigungen bezüglich ihrer bevorstehenden Finanzberichterstattung gemacht. Beide Unternehmen, die zum Volkswagen-Konzern gehören und zentrale Rollen im Finanzdienstleistungssegment des Automobilherstellers spielen, werden ihre Jahresfinanzberichte am 17. März 2025 veröffentlichen. Diese Veröffentlichungen umfassen sowohl die Einzel- als auch die Konzern-Jahresfinanzberichte und werden in deutscher und englischer Sprache auf den jeweiligen Unternehmenswebseiten zur Verfügung stehen. Für Anleger und Marktbeobachter bieten diese Berichte wichtige Einblicke in die finanzielle Leistung und strategische Ausrichtung dieser Finanzdienstleistungssparten des Volkswagen-Konzerns. Die Berichte werden unter den Webadressen vwfs.com/gbvwbank24, vwfs.com/arvwbank24, vwfs.com/gbvwfsag24 und vwfs.com/arvwfsag24 abrufbar sein.

Steigende Bedeutung der Finanzdienstleistungen

Die Finanzdienstleistungssparte von Volkswagen gewinnt in einem sich wandelnden wirtschaftlichen Umfeld zunehmend an Bedeutung. Die Volkswagen Bank GmbH mit Sitz in Braunschweig und die Volkswagen Financial Services AG spielen eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung von Fahrzeugkäufen und Leasingverträgen für Kunden des Automobilherstellers. Die bevorstehenden Finanzberichte werden voraussichtlich Aufschluss darüber geben, wie sich diese Geschäftsbereiche angesichts der aktuellen Marktherausforderungen im Automobilsektor entwickeln. Für Anleger der Volkswagen-Aktie sind diese Daten besonders relevant, da der Finanzierungsarm oft stabilere Ergebnisse liefert als das volatilere Fahrzeuggeschäft und somit einen wichtigen Beitrag zum Gesamtergebnis des Konzerns leistet.

