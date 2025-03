Der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern plant den Erwerb eigener Aktien im Wert von einer Milliarde Euro bei gleichzeitiger Fortsetzung seiner Akquisitionsstrategie.

Der Konsumgüterkonzern Henkel hat ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das mit einem Volumen von bis zu einer Milliarde Euro zu den größten der Unternehmensgeschichte zählt. Der Düsseldorfer DAX-Konzern plant den Erwerb eigener Vorzugsaktien im Wert von bis zu 800 Millionen Euro sowie Stammaktien im Wert von 200 Millionen Euro. Gemessen an den aktuellen Börsenkursen entspricht dies einem Anteil von etwa 2,7 Prozent des Grundkapitals. Die Maßnahme soll voraussichtlich im April 2025 beginnen und spätestens bis Ende März 2026 abgeschlossen sein. Der Vorstand macht damit von der im April 2023 erteilten Ermächtigung der Hauptversammlung Gebrauch, eigene Aktien in Höhe von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals erwerben zu können. Die Durchführung des Programms soll über ein Kreditinstitut erfolgen und über die Börse abgewickelt werden. Henkel beabsichtigt zunächst, die zurückgekauften Aktien als eigene Aktien zu halten, wobei eine mögliche Einziehung und entsprechende Herabsetzung des Grundkapitals vorbehalten bleiben. Bemerkenswert ist, dass die Henkel-Aktie in den vergangenen Jahren deutlich hinter der Entwicklung des DAX zurückgeblieben ist. Der aktuelle Börsenwert des Unternehmens beläuft sich auf knapp 36 Milliarden Euro.

Strategische Ausrichtung bleibt bestehen

Trotz des umfangreichen Aktienrückkaufprogramms bekräftigt der Konzern, dass Akquisitionen in beiden Unternehmensbereichen weiterhin integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie bleiben. Die Ankündigung erfolgte kurz vor der für den 11. März geplanten Veröffentlichung der Jahreszahlen und könnte als Signal an die Finanzmärkte verstanden werden, dass der Konzern seine Aktionäre stärker an der Unternehmensentwicklung beteiligen möchte. Henkel hat angekündigt, den Markt regelmäßig über den Fortschritt des Rückkaufprogramms zu informieren. Die entsprechenden Veröffentlichungen sollen sowohl über offizielle Kanäle als auch über die Unternehmenswebseite erfolgen. Das Unternehmen behält sich zudem vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit zu unterbrechen, wiederaufzunehmen oder auch vorzeitig einzustellen.

