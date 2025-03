Die Aktie des Kochboxenversenders Hellofresh geriet am Montagabend stark unter Druck, nachdem das Unternehmen mit einer düsteren Prognose für das laufende Geschäftsjahr die Anleger verunsicherte. Der MDAX-Konzern kündigte einen erwarteten Umsatzrückgang von drei bis acht Prozent an, während Analysten im Durchschnitt mit einem Wachstum von knapp drei Prozent gerechnet hatten. Diese Nachricht ließ die Hellofresh-Aktie im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um rund acht Prozent einbrechen. Besonders der wichtige nordamerikanische Markt, der etwa zwei Drittel des Gesamtumsatzes ausmacht, bereitet dem Management Sorgen. Die Unternehmensführung um Konzernchef Dominik Richter musste eingestehen, dass das Interesse an Kochboxen weiter nachlässt, während der Hoffnungsträger Fertiggerichte noch keine ausreichenden Gewinne abwirft.

Umfassendes Effizienzprogramm soll Ergebnis verbessern

Um trotz der negativen Umsatzentwicklung die Profitabilität zu steigern, setzt Hellofresh auf ein umfangreiches Sparprogramm. Das bereits in der zweiten Jahreshälfte 2024 initiierte Effizienzprogramm wird bis 2026 verlängert und deutlich ausgeweitet. Es umfasst eine Reduzierung der Herstellungskapazitäten für Kochboxen, Einsparungen bei den Personalkosten und eine strengere Kontrolle der Marketingausgaben. Anstatt wie früher mit kostenintensiven Rabattaktionen neue Kunden zu gewinnen, will Richter nun gezielt "hochwertige" Kunden ansprechen, die auch ohne Gutscheine bestellen. Durch diese Maßnahmen strebt der Vorstand an, den bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von 399 Millionen Euro im Vorjahr auf 450 bis 500 Millionen Euro zu steigern. Auch der bereinigte Betriebsgewinn (EBIT) soll deutlich zulegen und von 136 Millionen Euro auf 200 bis 250 Millionen Euro anwachsen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte Hellofresh nach vorläufigen Berechnungen nur ein geringes währungsbereinigtes Umsatzplus von etwa 0,9 Prozent auf rund 7,66 Milliarden Euro verzeichnen.

