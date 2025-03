Das Unternehmen von Michael Saylor plant eine Kapitalerhöhung von 21 Milliarden US-Dollar während die Kryptowährung unter die 80.000-Dollar-Marke rutscht.

Die Aktie des Software- und Bitcoin-Investmentunternehmens MicroStrategy verzeichnete zum Wochenstart einen deutlichen Kursrückgang. Das Papier, dessen Wertentwicklung maßgeblich vom Bitcoin-Kurs abhängt, verlor am Montag 16,7 Prozent. Der Abverkauf erfolgte parallel zum anhaltenden Kursverfall der Kryptowährung Bitcoin, die zeitweise unter die Marke von 80.000 US-Dollar fiel und bei etwa 78.850 US-Dollar notierte - ein Rückgang von 4,5 Prozent binnen eines Tages. Hauptursache für den Kursdruck waren wachsende Rezessionsängste in den USA, nachdem Präsident Donald Trump in einem Fernsehinterview die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Abschwächung nicht ausgeschlossen hatte. Diese Entwicklung überschattete auch die Nachricht, dass Trump die Bildung einer strategischen Bitcoin-Reserve angeordnet hatte, was jedoch kaum positiven Einfluss auf die Marktstimmung hatte. Die MicroStrategy-Aktie testete im Handelsverlauf erfolgreich die 200-Tage-Linie bei 235,89 Dollar, was technische Analysten als positives Signal werten. Seit ihrem Rekordhoch im November hat die Aktie allerdings mehr als 40 Prozent an Wert eingebüßt.

Milliardenschwere Kapitalerhöhung für weitere Bitcoin-Käufe

MicroStrategy kündigte am frühen Montag ein umfangreiches At-the-Market-Angebot (ATM) von bevorzugten Aktien im Wert von 21 Milliarden US-Dollar an. Der Großteil der Erlöse soll für zusätzliche Bitcoin-Käufe verwendet werden, wie das Unternehmen mitteilte. Die Ankündigung dieser massiven Kapitalmaßnahme verstärkte den Verkaufsdruck auf die Aktie zusätzlich. Trotz der aktuellen Kursschwäche bleibt MicroStrategy unter der Führung von Michael Saylor der größte Unternehmensbesitzer von Bitcoin mit einem Bestand von nahezu 500.000 Tokens, die zum aktuellen Kurs einen Wert von rund 42 Milliarden US-Dollar darstellen. Die Analysten zeigen sich dennoch überwiegend optimistisch für die längerfristigen Aussichten der Krypto-Branche insgesamt. Während Bitcoin und entsprechende Aktien volatil bleiben, könnte insbesondere der Rückzug der US-Börsenaufsicht SEC aus der strengen Krypto-Regulierung unter der Trump-Administration für mehr langfristige Stabilität sorgen - ein Umstand, von dem auch MicroStrategy profitieren könnte.

