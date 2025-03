Die Commerzbank-Aktie zeigt im aktuellen Handelsverlauf ein volatiles Bild. Nach einem positiven Start in den Handelstag mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 23,32 Euro musste das Papier im weiteren Tagesverlauf Verluste hinnehmen. Gegen Mittag wurde ein Abwärtstrend von 1,7 Prozent auf 22,87 Euro verzeichnet, wobei das Tagestief bei 22,77 Euro lag. Bemerkenswert ist die Entwicklung der Aktie im Jahresvergleich: Mit dem aktuellen Kurs liegt die Commerzbank-Aktie mehr als 100 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 11,07 Euro, das am 11. März 2024 erreicht wurde. Das 52-Wochen-Hoch wurde am 6. März 2025 mit 24,15 Euro markiert - ein Wert, der nur etwa 5,6 Prozent über dem derzeitigen Niveau liegt. Die Handelsmenge war mit über 1,6 Millionen gehandelten Aktien via XETRA beachtlich.

Prognosen und Marktaussichten

Die aktuellen Zahlen der Commerzbank unterstreichen die positive Entwicklung des Finanzinstituts. Die jüngsten Quartalsergebnisse zeigten eine deutliche Steigerung des Gewinns pro Aktie auf 0,65 Euro, verglichen mit 0,32 Euro im Vorjahreszeitraum - eine Verdoppelung des Ergebnisses. Dieser Aufwärtstrend spiegelt sich auch in den Dividendenerwartungen wider: Während im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 Euro ausgezahlt wurde, prognostizieren Experten für das laufende Jahr eine Erhöhung auf etwa 0,83 Euro pro Anteilsschein. Für das Gesamtjahr 2025 setzen Analysten den erwarteten Gewinn je Aktie auf 2,29 Euro fest. Diese positiven Aussichten stehen allerdings im Kontrast zum durchschnittlichen Kursziel von 19,10 Euro, das deutlich unter dem aktuellen Kursniveau liegt. Die nächsten Finanzergebnisse werden am 9. Mai 2025 erwartet, wenn die Commerzbank ihre Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 präsentieren wird.

Anzeige

Commerzbank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Commerzbank-Analyse vom 11. März liefert die Antwort:

Die neusten Commerzbank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Commerzbank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Commerzbank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...