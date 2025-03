Der Rüstungszulieferer gewinnt über 2,6 Prozent im XETRA-Handel und zeigt Erholungstendenzen, bleibt jedoch unter dem Rekordhoch vom März bei starkem Handelsvolumen.

Die RENK Group zeigt am deutschen Aktienmarkt deutliche Anzeichen einer positiven Entwicklung. Im XETRA-Handel verzeichnete die Aktie am Vormittag einen bemerkenswerten Anstieg von 2,4 Prozent und erreichte einen Wert von 34,48 Euro. Im Tagesverlauf kletterte das Papier weiter auf 34,58 Euro, was einem Plus von 2,67 Prozent entspricht. Das Tageshoch wurde kurzfristig bei 34,72 Euro markiert. Bereits beim Handelsstart lag der Kurs bei 34,20 Euro, was auf ein stabiles Interesse der Anleger hindeutet. Das Handelsvolumen war mit 384.729 gehandelten Aktien beachtlich, was die rege Aktivität rund um diesen Wert unterstreicht. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zum allgemeinen Marktumfeld, da der SDAX, in dem RENK gelistet ist, sich zeitgleich eher schwächer präsentierte.

Langfristige Perspektiven bleiben vielversprechend

Trotz des aktuellen Aufschwungs liegt der heutige Kurs noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 40,59 Euro, das am 4. März 2025 erreicht wurde. Diese Differenz von rund 18 Prozent deutet auf weiteres Potenzial nach oben hin. Bemerkenswert ist auch der Abstand zum 52-Wochen-Tief: Mit 17,71 Euro vom 17. Oktober 2024 liegt der aktuelle Kurs etwa 48 Prozent höher. Für Anleger dürfte zudem die Dividendenprognose interessant sein. Während im Vorjahr eine Dividende von 0,300 Euro je Aktie ausgeschüttet wurde, erwarten Analysten für das laufende Jahr einen Anstieg auf 0,446 Euro. Die durchschnittlichen Expertenschätzungen bezüglich des fairen Werts liegen bei 33,67 Euro je Aktie, was nahe am aktuellen Kursniveau ist. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 1,03 Euro, was die soliden Zukunftsaussichten des Unternehmens unterstreicht.

