Der Logistikkonzern verzeichnet einen Kursanstieg auf 43,00 Euro mit starkem Handelsvolumen, während Analysten weiteres Wachstumspotenzial bei robusten Geschäftszahlen sehen

Die DHL Group (ehemals Deutsche Post) verzeichnete am Dienstagvormittag einen positiven Kursverlauf im XETRA-Handel. Mit einem Anstieg von 1,1 Prozent auf 43,00 Euro zeigte sich die Aktie gestärkt gegenüber dem Vortag. Im Tagesverlauf erreichte das Papier zwischenzeitlich sogar 43,17 Euro, bevor es sich bei konstanten 42,51 Euro einpendelte. Bemerkenswert ist die Erholung vom 52-Wochen-Tief: Im Januar 2025 war die Aktie auf 33,03 Euro gefallen, liegt aktuell also mehr als 22 Prozent über diesem Tiefstand. Zum 52-Wochen-Hoch von 44,27 Euro, das Anfang März erreicht wurde, fehlen derzeit noch etwa 4 Prozent. Das Handelsvolumen der DHL-Aktie belief sich auf über 633.000 gehandelte Papiere, was auf reges Interesse der Anleger hindeutet. Finanzexperten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,89 Euro je Aktie, was einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,85 Euro entspricht. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten bei 44,00 Euro angesetzt, was weiteres Wachstumspotential signalisiert.

Positive Geschäftsentwicklung trotz Herausforderungen

Die jüngsten Quartalszahlen des Logistikkonzerns unterstreichen die robuste Geschäftsentwicklung. Im letzten Quartal 2024 erzielte die DHL Group einen Umsatz von 22,70 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,83 auf 0,95 Euro. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn von durchschnittlich 3,14 Euro je Aktie. Die nächsten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 8. Mai präsentiert. Allerdings steht der Konzern auch vor Herausforderungen: Die Anzahl der Kundenbeschwerden bei der Postzustellung hat einen Höchstwert erreicht, was sich in einem leichten Kursverlust widerspiegelte. Während der allgemeine Markttrend in Europa mit einem schwächelnden Euro STOXX 50 nach unten zeigt, behauptet sich die DHL Group relativ stabil im aktuellen Börsenumfeld.

