Der Rüstungswert verzeichnet beeindruckende Wertsteigerung im XETRA-Handel und klettert auf 66,05 EUR - die bevorstehende Indexaufnahme beflügelt Investoreninteresse.

Die Hensoldt-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Anstieg im XETRA-Handel. Bereits zur Eröffnung notierte der Wert bei 61,55 EUR, zeigte jedoch schnell eine positive Dynamik. Im Vormittagshandel konnte das Papier zunächst um 1,9 Prozent zulegen und erreichte dabei ein Tageshoch von 62,80 EUR. Diese Aufwärtsbewegung verstärkte sich im weiteren Tagesverlauf erheblich. Gegen Mittag stieg die Aktie sogar um 7,4 Prozent auf 66,05 EUR und näherte sich mit einem Tageshöchstkurs von 66,15 EUR weiter dem 52-Wochen-Hoch. Dieses liegt bei 75,90 EUR (erreicht am 04.03.2025) und damit knapp 15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR, das am 12.10.2024 erreicht wurde, hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Das Handelsvolumen belief sich auf über 465.000 Aktien, was das gestiegene Interesse der Anleger widerspiegelt. Analysten geben für die Hensoldt-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 61,50 EUR an - ein Wert, der bereits übertroffen wurde. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie.

Index-Aufnahme als Kurstreiber

Ein entscheidender Faktor für die positive Kursentwicklung dürfte die bevorstehende Index-Änderung sein. Wie kürzlich bekannt wurde, wird Hensoldt zum Handelsbeginn am 24. März in den STOXX-600 Index aufgenommen. Diese Indexaufnahme verleiht dem Rüstungsunternehmen eine höhere Sichtbarkeit bei internationalen Investoren und führt typischerweise zu verstärkten Käufen durch Indexfonds. Im operativen Geschäft verzeichnete Hensoldt zuletzt allerdings einen Rückgang. Bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen am 06.11.2024 vermeldete das Unternehmen einen Verlust von 0,18 EUR je Aktie, nachdem im entsprechenden Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 0,55 EUR je Anteilsschein erwirtschaftet worden war. Auch der Umsatz sank um 25,74 Prozent auf 528,00 Millionen EUR. Für das laufende Jahr rechnen Anleger jedoch mit einer Erholung und einer Steigerung der Dividende von 0,400 EUR auf voraussichtlich 0,538 EUR je Aktie.

