Hamburger Biotechnologie-Unternehmen verzeichnet leichte Zugewinne bei 6,40 Euro, bleibt jedoch weit unter Höchstmarke trotz verhalten positiver Analystenprognosen

Die Evotec SE-Aktie zeigt nach schwierigen Wochen erste Anzeichen einer Stabilisierung. Im XETRA-Handel verzeichnete das Hamburger Biotechnologieunternehmen am Dienstag leichte Kursgewinne von 0,3 Prozent auf 6,40 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar ein Hoch von 6,52 Euro. Diese moderate Erholung erfolgt nach einem herausfordernden Zeitraum für den Wertpapierbesitzer. Anfang August hatte die Aktie mit 5,06 Euro ihren tiefsten Stand seit einem Jahr markiert, liegt mittlerweile jedoch etwa 26 Prozent über diesem Tiefpunkt. Dennoch bleibt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 14,77 Euro, welches Ende März erreicht wurde, beträchtlich - der aktuelle Kurs müsste sich mehr als verdoppeln, um diesen Stand wieder zu erreichen.

Analysten bleiben verhalten optimistisch

Die jüngsten Quartalszahlen, die Evotec Anfang November vorlegte, zeigten weiterhin Herausforderungen für das Unternehmen. Im abgelaufenen Jahresviertel wies der Pharmadienstleister einen Verlust von 0,22 Euro je Aktie aus - ein Wert, der dem Vorjahresquartal entspricht. Gleichzeitig sank der Umsatz um 5,8 Prozent auf 184,89 Millionen Euro. Trotz dieser Entwicklung blicken Marktbeobachter nicht völlig pessimistisch in die Zukunft. Analysten setzen ihr durchschnittliches Kursziel bei 9,68 Euro an, was deutliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten allerdings mit einem Verlust von 0,762 Euro je Aktie, und auch in diesem Jahr dürften Aktionäre - wie bereits 2023 - keine Dividende erhalten. Mit dem Handelsvolumen von über 250.000 gehandelten Papieren allein am Dienstagvormittag bleibt das Interesse am Wert trotz der Kursturbulenzen der vergangenen Monate bestehen.

