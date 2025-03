Der Baumarktriese verzeichnet trotz Kursrückgang beachtliche Quartalsergebnisse, erhöht die Dividende und investiert in KI-gestützte Kundenlösungen für nachhaltige Marktpositionierung.

Der führende Baumarkteinzelhändler Home Depot navigiert derzeit durch ein komplexes Marktumfeld, das von wirtschaftlichen Unsicherheiten und veränderten Verbrauchergewohnheiten geprägt ist. Die Aktie des Unternehmens notiert aktuell bei 339,70 Euro und verzeichnet einen Rückgang von 15,44% innerhalb des letzten Monats.

Finanzergebnisse übertreffen Erwartungen

Im vierten Quartal, das am 25. Februar 2025 endete, meldete Home Depot einen Umsatz von 39,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 14,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die vergleichbaren Umsätze stiegen weltweit um 0,8% und in den USA um 1,3%. Der Nettogewinn erhöhte sich auf 3,0 Milliarden US-Dollar oder 3,02 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit 2,8 Milliarden US-Dollar oder 2,82 US-Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal. Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie lag bei 3,13 US-Dollar und übertraf damit die Analystenerwartungen.

CEO Ted Decker räumte jedoch Herausforderungen im Heimwerkersektor ein und betonte, dass höhere Zinssätze dazu geführt haben, dass Kunden größere Renovierungsprojekte aufschieben. Dieser Trend beeinflusst den Ausblick des Unternehmens, mit Prognosen, die für das Geschäftsjahr 2025 einen Rückgang des bereinigten Gewinns pro Aktie um 2% andeuten.

Dividendenerhöhung und Filialexpansion

Als Zeichen seiner finanziellen Stärke kündigte Home Depot eine Erhöhung der Quartalsdividende um 2,2% auf 2,30 US-Dollar pro Aktie an, was einer Jahresdividende von 9,20 US-Dollar pro Aktie entspricht. Die Dividende wird am 27. März 2025 an Aktionäre ausgezahlt, die am 13. März 2025 eingetragen sind.

Das Unternehmen plant außerdem, im Geschäftsjahr 2025 13 neue Filialen zu eröffnen, mehr als die 12 Neueröffnungen im Vorjahr. Diese Expansion unterstreicht Home Depots Engagement für Wachstum und verbesserte Kundenzugänglichkeit, trotz des signifikanten Kursrückgangs von 17,12% gegenüber dem 52-Wochen-Hoch.

Technologische Initiativen

Um das Kundenerlebnis zu verbessern, führte Home Depot "Magic Apron" ein, eine Reihe von generativen KI-Tools zur Unterstützung von Kunden bei Heimwerkerprojekten. Diese Tools sind sowohl in der Home Depot App als auch auf der Website verfügbar und bieten zuverlässige Antworten sowie Produktempfehlungen, die die Beratung durch Filialmitarbeiter nachahmen.

Marktausblick

Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert Home Depot einen Umsatzanstieg von 2,8% und ein Wachstum der vergleichbaren Umsätze um 1%. Obwohl diese Prognosen auf ein anhaltendes Wachstum hindeuten, liegen sie leicht unter den Analystenerwartungen, was die vorsichtige Verbraucherstimmung angesichts der vorherrschenden wirtschaftlichen Herausforderungen widerspiegelt.

Die jüngste Performance von Home Depot unterstreicht die Widerstandsfähigkeit und strategischen Initiativen des Unternehmens in einem schwankenden Markt. Der Fokus auf technologische Innovation, Dividendenwachstum und selektive Expansion positioniert das Unternehmen gut, um die anhaltenden wirtschaftlichen Gegenwinds effektiv zu bewältigen.

Anzeige

Home Depot-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Home Depot-Analyse vom 12. März liefert die Antwort:

Die neusten Home Depot-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Home Depot-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Home Depot: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...