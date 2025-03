Viking Therapeutics hat einen bedeutenden Fertigungsvertrag mit CordenPharma abgeschlossen, um die Kommerzialisierung seines Abnehm-Medikaments VK2735 zu unterstützen. Die Aktie des Unternehmens brach daraufhin deutlich ein und verlor 9,72% auf 23,32 Euro. Der Kurs erreichte damit sein 52-Wochen-Tief und liegt mittlerweile fast 60% unter dem Wert von vor einem Jahr.

Details zur Fertigungsvereinbarung

Am 11. März 2025 gab Viking Therapeutics eine mehrjährige Partnerschaft mit CordenPharma bekannt. Die Vereinbarung umfasst umfassende Fertigungsdienstleistungen für VK2735, darunter:

Produktion des Wirkstoffs (API): Sicherung dedizierter Kapazitäten für mehrere Tonnen jährlich

Formulierungsherstellung: Produktion von bis zu 100 Millionen Autoinjektoren, Fläschchen und Spritzen pro Jahr

Herstellung oraler Tabletten: Kapazität zur Produktion von über 1 Milliarde Tabletten jährlich

Vikings Vorauszahlungen in Höhe von insgesamt 150 Millionen Dollar zwischen 2025 und 2028 werden auf zukünftige Bestellungen angerechnet, was eine stabile Lieferkette für VK2735 gewährleistet.

Reaktion des Aktienmarktes

Die Marktreaktion fiel deutlich negativ aus. Die Aktie von Viking Therapeutics befindet sich in einem steilen Abwärtstrend und hat in den letzten 30 Tagen mehr als 20% an Wert verloren. Die Bedenken der Anleger könnten darauf zurückzuführen sein, dass das erhebliche Fertigungsengagement die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme von Viking in naher Zukunft verringert, besonders angesichts der Wettbewerbslandschaft auf dem Markt für Abnehm-Medikamente.

Perspektiven der Analysten

Trotz des unmittelbaren Kursrückgangs behalten Analysten einen positiven Ausblick auf Viking Therapeutics bei:

H.C. Wainwright: Bestätigung der "Kaufen"-Empfehlung mit einem Kursziel von 102 Dollar, wobei die strategische Bedeutung der Sicherung von Fertigungskapazitäten und das Potenzial von VK2735 hervorgehoben werden.

William Blair's Andy Hsieh: Betonte, dass der Fertigungsvertrag Lieferkettenrisiken adressiert und die Attraktivität von Viking als Übernahmeziel nicht schmälert, angesichts des umkämpften Marktes für Abnehm-Medikamente.

Marktkontext

Der Markt für Abnehm-Medikamente ist hart umkämpft, wobei große Akteure wie Novo Nordisk und Eli Lilly führend sind. Vikings VK2735, ein dualer GLP-1/GIP-Rezeptor-Agonist, hat vielversprechende Ergebnisse gezeigt, darunter einen Gewichtsverlust von 14,7% in 13 Wochen während der Phase-2-Studien. Angesichts des Wettbewerbscharakters des Marktes ist die Sicherung von Fertigungskapazitäten entscheidend, um die potenzielle Nachfrage zu decken.

Strategische Positionierung

Der jüngste Fertigungsvertrag von Viking Therapeutics mit CordenPharma ist ein strategischer Schritt zur Sicherung des kommerziellen Erfolgs von VK2735. Während die unmittelbare Aktienreaktion negativ ausfiel, betrachten Analysten den Deal als positiven Schritt zur Bewältigung von Lieferkettenherausforderungen und zur wettbewerbsfähigen Positionierung von Viking auf dem Markt für Abnehm-Medikamente.

