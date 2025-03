Bemerkenswerte Handelsaktivitäten an der Londoner Börse mit bedeutenden Anteilsübertragungen bei Vertu Motors, Ninety One und Kenmare Resources gestalten Marktdynamik.

Der Londoner Börsenmarkt verzeichnete in der vergangenen Woche bedeutende Aktivitäten im Zusammenhang mit verschiedenen Unternehmenstransaktionen. Besonders bemerkenswert waren die Bewegungen bei Vertu Motors, wo Operationsdirektor Leonardo Caruso Optionen für 236.220 Stammaktien ohne Kosten ausübte. Diese Aktien, Teil des langfristigen Anreizplans des Unternehmens, wurden vom Mitarbeitervorteilsfonds übertragen und erhöhten Carusos Gesamtbeteiligung auf 248.871 Aktien, was etwa 0,08% des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht. Vertu Motors, der viertgrößte Automobilhändler im Vereinigten Königreich, bestätigte, dass insgesamt 329.447.673 Stammaktien im Umlauf sind. In einem ähnlichen Vorgang erwarb der Ninety One South Africa Employee Benefit Trust 119.921 Stammaktien zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von 34,0124 Rand, mit einem Gesamtwert von rund 4 Millionen Rand. Ninety One, eine global tätige Vermögensverwaltungsgruppe mit Doppelnotierung sowohl an der Johannesburger als auch an der Londoner Börse, handelt an der LSE unter dem Kürzel N91.

Derivatehandel und Marktregulierung

Weitere Bewegungen wurden durch die Handelsaktivitäten von J&E Davy Unlimited Company registriert, einem befreiten Haupthändler mit Verbindung zu Kenmare Resources. Das Unternehmen führte sowohl Kauf- als auch Verkaufstransaktionen durch, wobei 12.750 Aktien zu Preisen zwischen 408 und 420 GBX pro Einheit erworben und 16.878 Aktien zu Preisen zwischen 415,5 und 420 GBX veräußert wurden. Zusätzlich wurden in Euro denominierte Transaktionen durchgeführt, bei denen 5.032 Aktien zu Preisen zwischen 4,98 und 5,05 EUR gekauft und 2.620 Aktien im Preisbereich von 4,98 bis 5 EUR verkauft wurden. Diese Transaktionen erfolgen im regulatorischen Rahmen des Irish Takeover Panel Act von 1997 und der Übernahmeregeln von001 2022, die Offenlegungen durch verbundene befreite Haupthändler vorschreiben, die in kundendienstlicher Funktion tätig sind. Sämtliche hier beschriebenen Marktaktivitäten wurden ordnungsgemäß der Londoner Börse gemeldet und tragen zur Marktdynamik bei.

