HelloFresh muss einen herben Rückschlag an der Börse hinnehmen. Die Aktie des Kochboxenlieferanten brach am Dienstag im europäischen Handel um mehr als 13 Prozent ein. Grund für den massiven Kurssturz ist die Ankündigung des Unternehmens, dass für das Geschäftsjahr 2025 mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang von 3 bis 8 Prozent zu rechnen sei. Diese Prognose enttäuschte die Markterwartungen deutlich, hatten Analysten doch im Vorfeld mit einem Wachstum von etwa 2,7 Prozent gerechnet.

Der Berliner Konzern begründet die schwache Umsatzprognose mit einem verstärkten "Fokus auf Effizienz und Marketingausgaben, die hochwertige Kunden priorisieren". Das bereits in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres gestartete Kostensenkungsprogramm soll nun bis 2026 fortgeführt werden, um das langfristige Wachstum des freien Cashflows zu steigern. Für 2024 konnte HelloFresh noch ein leichtes Umsatzplus von 0,9 Prozent auf etwa 7,66 Milliarden Euro verzeichnen.

Profitabilität soll trotz Umsatzrückgang steigen

Trotz der düsteren Umsatzaussichten gibt es auch positive Signale: HelloFresh plant, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (AEBITDA) im Jahr 2025 auf 450 bis 500 Millionen Euro zu steigern - verglichen mit 399 Millionen Euro im Jahr 2024. Auch das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) vor Wertminderungen soll auf 200 bis 250 Millionen Euro anwachsen, nach 136 Millionen Euro im Vorjahr. Diese Verbesserung der Profitabilität soll durch Kosteneinsparungen und "signifikante Investitionen in das physische und digitale Produktangebot" des Unternehmens erreicht werden. Analysten von Jefferies kommentierten, dass die Prognose von HelloFresh zwar beim Wachstum enttäusche, aber beim AEBITDA positiv überrasche. Experten von Bernstein wiesen jedoch darauf hin, dass "das Vertrauen in die Nachhaltigkeit der AEBITDA-Verbesserung fragil bleiben wird, bis das Umsatzwachstum stabilisiert werden kann". Mit Spannung wird nun der Kapitalmarkttag am 20. März erwartet, bei dem das Unternehmen möglicherweise weitere Details zu seiner Strategie bekanntgeben wird.

