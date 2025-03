Der Chemikalienhändler Brenntag hat für das Geschäftsjahr 2024 einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Der Nettogewinn sank um fast 25 Prozent auf 536,2 Millionen Euro, verglichen mit 714,9 Millionen Euro im Vorjahr. Dies entspricht einem Ergebnis pro Aktie von 3,71 Euro gegenüber 4,73 Euro im Jahr 2023. Auch beim Umsatz musste der Konzern Einbußen hinnehmen - er fiel um 3,4 Prozent auf 16,2 Milliarden Euro. Das operative EBITA verringerte sich sogar um 12,9 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Diese enttäuschende Entwicklung ist hauptsächlich auf geopolitische Unsicherheiten, gedämpftes Verbrauchervertrauen und einen anhaltenden Abschwung im Chemiesektor zurückzuführen. Besonders der Preisdruck bei Industriechemikalien belastete das Geschäft. Trotz dieser schwachen Ergebnisse beabsichtigt Brenntag, die Dividende stabil bei 2,10 Euro je Aktie zu halten - ein Signal der Beständigkeit an Investoren. Die Aktie steht entsprechend unter Druck und notiert derzeit bei 64,54 Euro, etwa 24 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 80,00 Euro vom März 2024.

Vorsichtiger Optimismus für 2025

Für das kommende Geschäftsjahr gibt sich der Chemiedistributeur verhalten optimistisch. Brenntag erwartet ein operatives EBITA zwischen 1,1 und 1,3 Milliarden Euro, was auf eine mögliche Stabilisierung oder leichte Verbesserung hindeutet. Diese Prognose basiert auf der Annahme moderater Mengensteigerungen und einer schrittweisen Erholung des Preisumfelds, obwohl weiterhin mit gedämpftem globalen Wirtschaftswachstum und anhaltenden politischen Unsicherheiten gerechnet wird. Nach dem Rückgang des operativen EBITA in beiden Unternehmensbereichen - Brenntag Specialties und Brenntag Essentials - im Jahr 2024 rechnet der Konzern für 2025 mit einem bedeutenden Anstieg in beiden Divisionen. Marktbeobachter zeigen sich tendenziell optimistischer als das Management, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 76,29 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau signalisiert. Anleger warten gespannt auf die nächsten Quartalsergebnisse, um zu beurteilen, ob der vorsichtige Optimismus des Unternehmens gerechtfertigt ist.

