Der österreichische Bauriese bewältigt Herausforderungen bei der Vamed-Akquisition und einem Führungswechsel, während die Aktie langfristig stark performt.

Der österreichische Baukonzern Strabag SE verzeichnet heute einen Kursrückgang von 4,79 Prozent auf 67,60 Euro. Trotz der aktuellen Korrektur kann die Aktie jedoch auf eine beeindruckende Performance von 67,33 Prozent seit Jahresbeginn zurückblicken. Derzeit prägen zwei wesentliche Entwicklungen das Unternehmen: Verzögerungen bei einer bedeutenden Übernahme sowie ein Führungswechsel an der Konzernspitze.

Verzögerungen beim Erwerb von Vamed-Geschäftsbereichen

Die geplante Übernahme von Teilbereichen der Vamed-Gruppe durch ein Konsortium aus Strabag und dem österreichischen Bauunternehmen Porr kommt nicht wie geplant voran. Der Grund liegt in der noch ausstehenden Genehmigung durch die zuständige Wettbewerbsbehörde. Dadurch konnte der Kaufvertrag nicht innerhalb der vorgesehenen Frist abgeschlossen werden. Das Übernahmeziel umfasst mehrere attraktive Geschäftsfelder, darunter das Krankenhausmanagement, laufende Bauprojekte am Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH) sowie Beteiligungen an österreichischen Thermalbädern. Aufgrund der eingetretenen Verzögerungen führen die beteiligten Unternehmen nun ergänzende Verhandlungen mit der Verkäuferseite.

Führungswechsel nach tragischem Todesfall

Nach dem unerwarteten Tod des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Klemens Haselsteiner im Januar 2025 hat der Aufsichtsrat reagiert und eine neue Führungsspitze ernannt. Am 19. Februar 2025 wurde Stefan Kratochwill, der zuvor als Finanzvorstand tätig war, zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestimmt. Kratochwill übernimmt die Leitung des Unternehmens mit seinen über 86.000 Mitarbeitern in einer Phase wichtiger strategischer Weichenstellungen. Der Baukonzern, der einen Jahresumsatz von rund 20 Milliarden Euro erwirtschaftet, steht damit vor einem bedeutenden Übergang in seiner Führungsstruktur.

Marktperspektive und aktuelle Performance

Obwohl die Strabag-Aktie heute deutliche Kursverluste hinnehmen muss, zeigt der Blick auf längerfristige Zeiträume eine starke Entwicklung. Mit einem Anstieg von über 43 Prozent innerhalb des letzten Monats und einer Jahresperformance von mehr als 61 Prozent bewegt sich das Papier deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief von 36,70 Euro, das Ende Oktober 2024 erreicht wurde, beträgt beachtliche 84 Prozent - ein Indikator für die dynamische Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate.

