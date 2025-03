Der Getränkeriese verzeichnet Kurszuwächse, erneuert Verpackungsdesigns für mehr Umweltschutz und gewinnt Costco als Partner zurück, während Arbeitsstreiks in Australien Herausforderungen darstellen.

Coca-Cola setzt seinen Anpassungskurs an die sich wandelnden Marktdynamiken fort, mit Schwerpunkten auf Nachhaltigkeit, Produktinnovation und strategischen Partnerschaften. Mit einem Aktienkurs von aktuell 64,96 Euro hat der Konzern seit Jahresbeginn ein Plus von 7,73 Prozent verzeichnet und liegt damit gut 5 Prozent über seinem 200-Tage-Durchschnitt.

Nachhaltigkeitsinitiative mit neuem Verpackungsdesign

In einem bedeutenden Schritt für mehr Umweltverantwortung hat Coca-Cola seine Verpackungen aktualisiert und den Aufdruck "Recycle Me Again" auf die ikonischen rot-weißen Flaschen hinzugefügt. Diese Änderung betrifft alle 20-Unzen-Flaschen von Coca-Cola, Diet Coke und Coke Zero und stellt die erste Verpackungsaktualisierung seit 2021 dar. Die Initiative ist Teil der "World Without Waste"-Strategie des Unternehmens, die darauf abzielt, 80 Millionen Pfund neuen Kunststoffs - etwa 2 Milliarden Flaschen - einzusparen. Allerdings ist zu beachten, dass Kunststoff nur begrenzt recycelt werden kann, bevor seine Qualität nachlässt.

Rückkehr beliebter Geschmacksrichtungen

Coca-Cola hat seine Lime-Variante nach 17-jähriger Abwesenheit wieder eingeführt und reagiert damit auf die Verbrauchernachfrage nach nostalgischen Geschmacksrichtungen. Dieser Schritt nutzt den wachsenden Trend, eingestellte Produkte zurückzubringen, um von der Verbraucherstimmung zu profitieren und den Umsatz anzukurbeln.

Betriebliche Herausforderungen in Australien

In Sydney haben etwa 150 Mitarbeiter des Coca-Cola-Werks in Northmead einen 24-stündigen Streik begonnen, um gegen die Arbeitsbedingungen und vorgeschlagene Änderungen ihrer Betriebsvereinbarung zu protestieren. Die Electrical Trade Union (ETU) betonte, dass diese Aktion erhebliche Auswirkungen auf die Lieferkette haben und potenziell die Lagerbestände halbieren könnte. Die Arbeiter äußerten Bedenken über ein vorgeschlagenes zweistufiges Belegschaftssystem, das neuen Mitarbeitern niedrigere Löhne bieten würde. Das Unternehmen erklärte jedoch, dass Notfallpläne vorhanden seien, um die kontinuierliche Produktion zu gewährleisten, und dass die angebotenen Löhne und Bedingungen wettbewerbsfähig seien.

Neue strategische Partnerschaft mit Costco

Costco hat angekündigt, Coca-Cola-Produkte bis Mitte 2025 wieder in seine Food Courts einzuführen und damit eine zehnjährige Zusammenarbeit mit Pepsi zu beenden. Diese Änderung folgt auf Verhandlungen, die zu besseren Preisen von Coca-Cola führten und es Costco ermöglichen, Produkte wie Coke, Coke Zero, Diet Coke, Sprite, Minute Maid Zero Sugar Lemonade und Raspberry Fuze Iced Tea an ausgewählten Standorten anzubieten. Die Reaktionen der Kunden fielen gemischt aus - einige freuen sich über die Rückkehr der Coca-Cola-Produkte, während andere ihre Enttäuschung zum Ausdruck bringen und die Pepsi-Angebote bevorzugen.

Marktausblick

Die jüngsten Initiativen von Coca-Cola spiegeln einen strategischen Fokus auf Nachhaltigkeit, Produktdiversifizierung und die Stärkung von Partnerschaften wider. Diese Bemühungen entsprechen aktuellen Markttrends, die Umweltverantwortung und innovative Produktangebote bevorzugen. Die Aktie hat in den letzten 12 Monaten mehr als 17 Prozent zugelegt, was das anhaltende Vertrauen der Anleger in das Geschäftsmodell des Unternehmens unterstreicht.

Allerdings stellen betriebliche Herausforderungen wie Arbeitskonflikte und Veränderungen in strategischen Partnerschaften wie der Costco-Übergang sowohl Risiken als auch Chancen für das Unternehmen dar. Diese Entwicklungen könnten die Marktposition und die finanzielle Performance von Coca-Cola in den kommenden Quartalen beeinflussen.

