Canada Nickel Company hat kürzlich bedeutende Fortschritte bei seinen Explorations- und Gemeinschaftsengagement-Bemühungen bekannt gegeben, die sein Engagement für nachhaltige Entwicklung und Ressourcenerweiterung widerspiegeln.

Explorationserfolge bei den "Three Giants"-Liegenschaften

Canada Nickel meldete heute weitere erfolgreiche Explorationsergebnisse von seinen "Three Giants"-Liegenschaften - Reid, Mann West und Midlothian. Besonders erwähnenswert ist, dass die Liegenschaft Mann West das bisher höchstgradige Intervall lieferte, mit 0,63% Nickel über 4,5 Meter innerhalb eines 18-Meter-Abschnitts mit durchschnittlich 0,40% Nickel. Die gesamte mineralisierte Kernlänge erstreckte sich über 452 Meter mit 0,27% Nickel. Ähnlich zeigte die Midlothian-Liegenschaft durchgängig höhere Gehalte über die gesamten Kernlängen, darunter 0,32% Nickel über 49 Meter innerhalb eines 441,5-Meter-Bohrlochs mit durchschnittlich 0,29% Nickel. Bei der Reid-Liegenschaft entsprachen die Infill- und Erweiterungsbohrungen den Erwartungen, wobei in neuen Bohrlöchern höhergradiges Nickel durchschnitten wurde, wie 0,48% Nickel über 12,0 Meter und 0,41% Nickel über 37,5 Meter innerhalb eines 73,5-Meter-Abschnitts mit 0,34% Nickel.

Vereinbarung mit First Nations für das Crawford-Projekt

Am 3. März 2025 unterzeichnete Canada Nickel eine Vertragsvereinbarung mit den First Nations Mattagami, Matachewan und Flying Post für das Crawford Nickel Sulphide Project. Diese Vereinbarung gewährt diesen Gemeinschaften bevorzugten Zugang zur Angebotsabgabe und Verhandlung von Bauverträgen, einschließlich des Baus einer 25,2 Kilometer langen Eisenbahnlinie, der Verlegung des Highway 655 und des Baus einer temporären Überführung. Diese für den Zeitraum zwischen 2025 und 2029 geplanten Projekte zielen darauf ab, Unternehmen der First Nations zu priorisieren, Eigeneinnahmen zu fördern, Partnerschaften zu stärken und das regionale Wachstum zu unterstützen.

Diese Entwicklungen unterstreichen das Engagement von Canada Nickel, seine Projekte voranzutreiben und gleichzeitig bedeutungsvolle Partnerschaften mit lokalen Gemeinschaften zu fördern.

Anzeige

Canadal Nickel Company-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Canadal Nickel Company-Analyse vom 12. März liefert die Antwort:

Die neusten Canadal Nickel Company-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Canadal Nickel Company-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Canadal Nickel Company: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...