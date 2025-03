Prospect Capital Corporation (PSEC) verzeichnet aktuell eine leichte Erholung mit einem Kursplus von 2,17% auf 4,04 € am heutigen Mittwoch. Trotz dieser kurzfristigen Aufwärtsbewegung zeigt der Finanzdienstleister im Jahresvergleich einen deutlichen Rückgang von über 20%.

Finanzergebnisse des letzten Quartals

Im Fiskalquartal mit Abschluss zum 31. Dezember 2024 verzeichnete Prospect Capital ein Nettoanlageeinkommen (NII) von 86,4 Millionen Dollar, was 0,20 Dollar pro Aktie entspricht. Allerdings erlitt das Unternehmen einen auf die Stammaktionäre anrechenbaren Nettoverlust von 31 Millionen Dollar oder 0,07 Dollar pro Aktie. Die Ausschüttungen an Stammaktionäre beliefen sich auf insgesamt 65,6 Millionen Dollar, mit einer Dividende von 0,15 Dollar pro Aktie. Diese Zahlen wurden in den am 10. Februar 2025 veröffentlichten Finanzergebnissen bekannt gegeben.

Strategische Investitionen

Prospect Capital zeigt ein starkes Engagement zur Unterstützung seiner Portfoliounternehmen. Ein Beispiel dafür ist Valley Electric, ein Anbieter spezialisierter Elektrodienstleistungen mit Tätigkeiten in mehreren US-Bundesstaaten. Das Unternehmen erhielt in den ersten zwei Monaten des Jahres 2025 drei Auszeichnungen für herausragende Leistungen in den Bereichen Engineering, Design und Nachhaltigkeit. Diese Anerkennungen unterstreichen die Branchenführerschaft von Valley Electric und stehen im Einklang mit Prospects Strategie, in leistungsstarke Unternehmen zu investieren.

Soziale Verantwortung

Prospect Capital hat in Zusammenarbeit mit seinem Portfoliounternehmen Refuel Agency eine Partnerschaft zur Unterstützung von Militärveteranen ins Leben gerufen. Durch die John and Daria Barry Foundation bietet diese Initiative Unterstützung für Organisationen wie Team Red, White & Blue (Team RWB) und Avalon Action Alliance, wodurch Ressourcen und Dienstleistungen für Veteranen verbessert werden.

Veränderungen im institutionellen Besitz

Aktuelle Berichte zeigen, dass US Bancorp DE seinen Anteil an Prospect Capital im vierten Quartal um 27,8% reduziert hat, wobei 50.000 Aktien verkauft wurden. Nach dieser Transaktion hält US Bancorp DE noch 130.000 Aktien im Wert von etwa 560.000 Dollar. Diese Anpassung der institutionellen Bestände könnte Verschiebungen in Anlagestrategien oder Perspektiven bezüglich der Marktposition von Prospect widerspiegeln.

Aktuelle Marktposition

Der aktuelle Kurs von 4,04 € liegt nah am 52-Wochen-Tief, was die anhaltenden Herausforderungen für das Unternehmen verdeutlicht. Mit einem Abstand von mehr als 12% zum 200-Tage-Durchschnitt zeigt die Aktie eine deutliche Unterperformance im längerfristigen Trend. Anleger beobachten aufmerksam, ob die jüngsten strategischen Initiativen und Investitionen des Unternehmens zu einer nachhaltigen Erholung führen können.

Anzeige

Prospect Capital-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Prospect Capital-Analyse vom 12. März liefert die Antwort:

Die neusten Prospect Capital-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Prospect Capital-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Prospect Capital: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...