Chinas größte Bank etabliert Kapitalreserve für Halbleiter und Fertigung als Teil der nationalen Technologiestrategie mit langfristiger Investitionsperspektive.

Die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), das weltweit größte kommerzielle Kreditinstitut nach Vermögenswerten, hat am 12. März 2025 einen 80 Milliarden Yuan (ca. 11,04 Milliarden US-Dollar) schweren Fonds für technologische Innovation angekündigt. Die Aktie des Finanzinstituts notiert aktuell bei 0,64 Euro und verzeichnet im Jahresvergleich einen beachtlichen Anstieg von 33 Prozent, trotz eines Rückgangs von rund 5 Prozent in den letzten 30 Tagen.

Strategische Ausrichtung auf Hardware-Technologien

Der neu aufgelegte Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf "Hard Technology"-Bereiche wie Halbleiter und fortschrittliche Fertigungstechnologien, während "Soft Technology"-Sektoren wie Internetdienste weniger Beachtung finden. Liao Lin, Vorsitzender der ICBC, betonte den langfristigen Charakter dieser Investitionen als "Patient Capital", das nicht auf kurzfristige Gewinnerzielung ausgerichtet ist.

Einbettung in Chinas technologiepolitische Strategie

Die ICBC-Initiative entspricht den politischen Prioritäten, die China auf seiner jährlichen Parlamentssitzung vorgestellt hat. Im Mittelpunkt stehen die Förderung des Konsums und technologische Fortschritte - besonders vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen mit den USA. Ergänzend plant die chinesische Staatsplanung einen weiteren staatlich unterstützten Fonds, der insgesamt 1 Billion Yuan mobilisieren soll, um Technologie-Start-ups zu unterstützen.

Langfristige Wachstumsperspektiven

Die ICBC-Aktie hat sich trotz kurzfristiger Schwankungen bemerkenswert vom 52-Wochen-Tief bei 0,46 Euro erholt und liegt mittlerweile über 38 Prozent darüber. Die strategische Entscheidung, erhebliche Mittel in den Technologiesektor zu investieren, könnte die Marktposition des Finanzinstituts weiter stärken. Der neue Technologiefonds unterstreicht die Ambition des Unternehmens, eine führende Rolle bei der Finanzierung strategischer Zukunftstechnologien in China zu übernehmen.

