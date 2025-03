Der chinesische Automobilkonzern intensiviert Kooperationen mit westlichen Herstellern, fokussiert sein Kerngeschäft und treibt Innovationen bei Fahrassistenzsystemen voran.

Geely Automobile Holdings, ein bedeutender Akteur in der globalen Automobilindustrie, hat kürzlich mehrere strategische Initiativen ergriffen, um seine Marktpräsenz und technologischen Fähigkeiten zu erweitern.

Ausbau der Smart-Vehicle-Kooperationen

Geelys Tochtergesellschaft Ecarx führt aktive Gespräche mit Volkswagen, um ihre fortschrittlichen digitalen Cockpit-Systeme in Volkswagen-Fahrzeuge zu integrieren, die in Europa und den Vereinigten Staaten verkauft werden. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, Volkswagens Angebot an intelligenten Fahrzeugen in diesen Schlüsselmärkten zu stärken.

Veräußerung von branchenfremden Finanzanlagen

Um seine Geschäftstätigkeit zu optimieren, hat Geely seinen Anteil von 49,9% an der dänischen Saxo Bank an die Schweizer Privatbank J Safra Sarasin verkauft. Diese Transaktion mit einem Wert von etwa 1,1 Milliarden Euro ermöglicht es Geely, sich wieder auf sein Kerngeschäft im Automobilbereich zu konzentrieren.

Einführung fortschrittlicher Fahrassistenzsysteme

Der Konzern hat G-Pilot vorgestellt, ein neues intelligentes Fahrsystem, das in seinen Marken wie Geely Auto, Galaxy, Lynk & Co und Zeekr eingesetzt werden soll. Die Limousine Galaxy E8, ein Elektrofahrzeug ausgestattet mit G-Pilot, wird ab 149.800 Yuan (etwa 20.550 US-Dollar) angeboten, was Geelys Engagement unterstreicht, fortschrittliche Fahrtechnologien erschwinglich zu machen.

Strategische globale Partnerschaften

Geely und Renault sind eine Partnerschaft eingegangen, um emissionsarme und emissionsfreie Fahrzeuge in Brasilien zu produzieren und zu verkaufen. Diese Zusammenarbeit verschafft Geely Zugang zu Renaults Produktionsanlagen in der Region und erweitert sein Vertriebsnetz, was einen bedeutenden Schritt in Geelys globaler Expansionsstrategie darstellt.

Ambitionierte Absatzziele

Die Geely Holding Group hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, ihren jährlichen Fahrzeugabsatz bis 2027 auf über 5 Millionen Einheiten zu steigern, was einer Zunahme von 79% gegenüber den 2,79 Millionen verkauften Einheiten im Jahr 2023 entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, plant Geely, seine Pkw-Marken zu konsolidieren und die Forschung und Entwicklung in Schlüsseltechnologien wie Fahrzeugarchitektur und intelligente Fahrsysteme zu verstärken.

